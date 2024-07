Dimissioni Toti, Calenda: “Forzare a dimissioni un Governatore attraverso l’imposizione di misure cautelari a pioggia è indegno”

AgenPress. Toti è un nostro avversario. La valutazione sulla sua gestione è negativa. I profili di conflitto di interessi sono quanto di più estraneo alla prassi di Azione si possa immaginare. Ma forzare a dimissioni un Governatore attraverso l’imposizione di misure cautelari a pioggia è indegno di uno Stato di Diritto.

Così come indegno è usare le inchieste come fondamento di un confronto politico. Non è stata un bella pagina per la democrazia italiana.

E’ quanto dichiara Carlo Calenda leader di Azione.