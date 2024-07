Usa. Commissione diritti umani Congresso discuterà della situazione delle donne afghane

AgenPress – La Commissione ha dichiarato in un annuncio che alla sessione parteciperanno il Rappresentante speciale degli Stati Uniti per le donne e i diritti umani in Afghanistan, il vicedirettore di Human Rights Watch e diverse donne.

“Da agosto 2021, la situazione delle donne e delle ragazze afghane è peggiorata drasticamente. Un elenco crescente di restrizioni severe e disumanizzanti imposte dai talebani, tra cui il divieto alle donne di lavorare e la negazione dell’accesso all’istruzione, ha ridotto drasticamente la loro capacità di partecipare alla vita pubblica afghana e ha rafforzato i controlli sulla vita privata delle donne”.

Mashhuda, una studentessa, ha commentato le richieste delle ragazze afghane: “Tutte le ragazze di questa nazione chiedono che le porte delle università e delle scuole siano aperte alle ragazze, affinché possano studiare come la popolazione maschile, perché nessuna società progredisce senza le donne”.

Nel frattempo, diverse attiviste per i diritti delle donne e analisti politici ritengono che tali sessioni siano efficaci nel migliorare la situazione delle donne in Afghanistan.

Mina, un’attivista per i diritti delle donne, ha detto di sperare “che questa sessione possa essere efficace e avere un impatto positivo sulle donne afghane. La nostra aspettativa minima da questa sessione è che le scuole riaprano”.

Samiullah Ahmadzai, analista politico, ha affermato che “la situazione delle donne e la situazione generale in Afghanistan non sono importanti per gli Stati Uniti e i paesi occidentali. Usano queste questioni per il proprio tornaconto e per raggiungere i propri obiettivi”.

Sebbene l’Emirato islamico non abbia recentemente commentato la sessione del Congresso degli Stati Uniti sulla situazione delle donne afghane, in precedenza aveva affermato che i diritti delle donne nel Paese sono garantiti dalla Sharia islamica e che le preoccupazioni degli altri Paesi al riguardo sono infondate.