Benyamin Netanyahu promette una risposta dura all’attacco missilistico di Hezbollah nella città di Majdal Shams nel Golan

AgenPress – Benyamin Netanyahu è stato accolto da proteste di piazza durante la sua visita al luogo del mortale attacco missilistico di Hezbollah nella città di Majdal Shams, sulle alture del Golan.

Una folla di residenti drusi vestiti di nero si è radunata fuori dal campo da calcio dove 12 bambini sono stati uccisi mentre Netanyahu era in tour con i leader locali, e ha cantato in ebraico per invitarlo ad andarsene. Una folla di gente del posto, circa dieci file in fila, ha spinto contro le barriere mentre Netanyahu visitava la zona, alcuni urlando al premier, chiamandolo “assassino” e chiedendogli di andarsene. Altri hanno esposto cartelli in cui si definiva Netanyahu un criminale di guerra.