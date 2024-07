I palestinesi esprimono dolore per la morte del leader di Hamas. Era figlio di Gaza. L’Iran risponderà all’assassinio

AgenPress – I palestinesi di Gaza hanno espresso dolore e rabbia per l’assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh in Iran.

“Ismail Haniyeh è il figlio di Gaza. Rappresenta tutto il mio popolo”, ha detto Ahmad Al Nims, in un’intervista con un corrispondente della CNN a Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza centrale.

Abu Yasser Hassoun, di Gaza, ha affermato che l’assassinio ha colpito “come un fulmine” e ha descritto Haniyeh come un leader che ha unito i palestinesi.

Saleh Al Shunnar, sfollato da Jabalya, nella parte settentrionale di Gaza, ha detto tra le lacrime: “Non diciamo che è di Hamas o Fatah, ma piuttosto che è un leader palestinese, figlio di un padre palestinese e di una madre palestinese. È stata una notizia straziante per tutti noi nella Striscia di Gaza, in tutta la Palestina, fuori dalla Palestina e nella diaspora”.

Alti diplomatici iraniani affermano che il loro Paese risponderà all’uccisione del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran.

“La risposta a un assassinio sarà senza dubbio quella delle operazioni speciali, più dure e mirate a instillare un profondo rammarico nel colpevole”, ha scritto su X la missione iraniana delle Nazioni Unite a New York .

L’ambasciatore del Paese in Libano, Mojtaba Amani, ha ribadito il messaggio del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, affermando che una risposta “arriverà sicuramente”.

Parlando a Beirut, Amani ha sottolineato che Teheran non stava cercando di “espandere il perimetro” della guerra di Israele a Gaza, ma ha affermato: “L’Iran in cambio non permetterà che questa regione diventi preda delle amministrazioni congiunte degli Stati Uniti e di Israele”.

L’ Iran è stato a lungo accusato di armare e addestrare un asse di milizie in Medio Oriente, tra cui Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e gli Houthi nello Yemen, nel tentativo di ampliare la propria influenza in tutto il Medio Oriente.

I combattimenti a Gaza hanno portato alla luce una guerra ombra di lunga data tra Israele e Iran. Sebbene l’esercito israeliano abbia rifiutato di commentare l’uccisione di Haniyeh, ha lanciato una campagna di bombardamenti incessante su Gaza, con l’obiettivo dichiarato di eliminare Hamas, dopo gli attacchi del 7 ottobre a Israele.