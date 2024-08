Capone (UGL): “Positivo aumento degli occupati. Puntare su confronto tra Governo e parti sociali”

AgenPress. “Il quadro che emerge dai dati Istat fotografa una crescita pari a +25mila occupati nel mese di giugno 2024 e a + 337mila su base annua portando così il tasso di occupazione al 62,2% (+0,1 punti). Numeri incoraggianti che confermano l’impatto positivo di misure come il supporto per la formazione e il lavoro e il taglio del cuneo fiscale che auspichiamo possa essere reso strutturale a partire dalla prossima Manovra finanziaria.

È fondamentale, dunque, proseguire lungo la strada intrapresa, dando centralità alla contrattazione collettiva per tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori, favorendo il turnover generazionale attraverso una riforma pensionistica improntata alla flessibilità in uscita e rafforzando la sinergia tra istituzioni, centri per l’impiego e privati per contrastare il fenomeno dei Neet e rilanciare le assunzioni.

L’UGL guarda con particolare favore ai diversi tavoli di confronto tra Governo Meloni e parti sociali al fine di affrontare con strumenti adeguati le sfide derivanti dalle profonde trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e le ricadute occupazionali dei processi di transizione in corso”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito ai dati Istat sull’andamento dell’occupazione nel mese di giugno.