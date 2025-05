Gérard Depardieu è stato condannato a una pena di 18 mesi di reclusione con sospensione della pena

AgenPress. Gérard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato dal Tribunale Correzionale di Parigi a una pena di 18 mesi di reclusione con sospensione della pena.

La sentenza è stata emessa al termine del primo dei suoi numerosi processi per aggressioni sessuali, risalenti al 2021 durante le riprese del film Les Volets Verts.

Depardieu è stato riconosciuto colpevole di aver molestato due donne sul set del film: una scenografa di 54 anni e un’assistente alla regia di 34 anni. Una delle vittime ha dichiarato di essere stata palpeggiata e trattenuta contro la sua volontà, mentre l’altra ha riferito di essere stata toccata in modo inappropriato in tre occasioni separate. Il giudice ha ordinato l’iscrizione dell’attore nel registro dei delinquenti sessuali, una misura che ne limita la possibilità di lavorare con minori e in ambiti sensibili.

Depardieu ha sempre negato le accuse, sostenendo di essere vittima di un linciaggio mediatico. Il suo avvocato ha annunciato l’intenzione di appellarsi alla sentenza, criticando il processo e ribadendo l’innocenza del suo assistito.

Il verdetto è stato emesso in concomitanza con l’apertura del Festival di Cannes, attirando l’attenzione dei media internazionali. Le vittime hanno espresso soddisfazione per la sentenza, considerandola una vittoria simbolica importante. Tuttavia, la condanna ha suscitato anche polemiche, con alcuni sostenitori di Depardieu che lo hanno difeso pubblicamente, accusando la giustizia di averlo trattato ingiustamente .

Oltre a questo processo, Depardieu è coinvolto in altre indagini per presunti abusi sessuali, tra cui un’accusa di stupro avanzata dall’attrice Charlotte Arnould, risalente al 2018. Alcuni procedimenti sono stati archiviati per prescrizione, mentre altri sono ancora in corso. Inoltre, l’attore è sotto inchiesta per frode fiscale aggravata, accusato di aver dichiarato falsamente la propria residenza in Belgio per eludere il fisco francese.