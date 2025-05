Germania. Messa al bando un’organizzazione di estrema destra. I suoi membri avevano creato un ‘anti-stato’

Nel “Regno di Germania” non valevano le leggi della Repubblica Federale Tedesca, bensì la sua “costituzione” e vigeva anche una moneta diversa

AgenPress. Il Ministero degli Interni tedesco ha messo al bando il “Regno di Germania” (KRD), una delle associazioni centrali dell’organizzazione “Cittadini del Reich”.

Il fulcro delle indagini è una proprietà a Halsbrücke, in Sassonia, che fungeva da “sede” del 59enne autoproclamato “Re Pietro I”. Si tratta di una fattoria con stalle, animali domestici e un caseificio, entro i cui confini vivono anche alcuni “sudditi” del “regno”.

Peter Fitzek, ex chef e istruttore di karate, è stato incoronato nel 2012 durante una cerimonia tenutasi a Lutherstadt Wittenberg in Sassonia-Anhalt. Nel “Regno di Germania” non valevano le leggi della Repubblica Federale Tedesca, bensì la sua “costituzione” e vigeva anche una moneta diversa.

Le azioni del “re” hanno ripetutamente preoccupato le autorità. Nel 2024 è stato condannato a otto mesi di carcere per lesioni personali e fino a quel momento era riuscito a sfuggire all’arresto. In precedenza era stato coinvolto in casi di appropriazione indebita e frode bancaria e aveva anche trascorso mesi in prigione.

“Oggi abbiamo inferto un duro colpo ai cosiddetti ‘Cittadini e Autonomi del Reich’. “I suoi membri avevano creato un ‘anti-stato’ in Germania e creato strutture criminali, minando persistentemente l’ordinamento giuridico della Repubblica Federale tedesca e il suo diritto esclusivo di esercitare il potere”, ha dichiarato il Ministro degli Interni annunciando la messa al bando dell’organizzazione.