Costa al presidente della Serbia Aleksandar Vučić. “Credo che il futuro della Serbia sia nell’Unione Europea”

AgenPress. A dicembre, quando ho iniziato il mio mandato di Presidente del Consiglio europeo, ho inviato un chiaro segnale del mio impegno personale e della priorità che attribuisco all’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali. E oggi inizio qui, in Serbia, la visita a tutti i sei partner dei Balcani occidentali – dichiara Antonio Costa -.

Questa è la quarta volta che ci incontriamo da quando ho assunto l’incarico lo scorso dicembre. Il processo di adesione è un processo di rafforzamento della fiducia. Stiamo vivendo un momento molto positivo nell’Unione Europea per l’allargamento. E questa è una chiara opportunità per la Serbia di consolidarlo. L’UE rimane fermamente impegnata per l’adesione della Serbia come Paese stabile, pacifico e prospero, dopo aver fatto i conti con l’eredità del passato e aver scelto di abbracciare il suo futuro democratico ed europeo.

Sono lieto di sapere che l’integrazione nell’UE rimane una priorità assoluta per lei e per il nuovo governo. Ciò che conta ora è che questo si traduca rapidamente in azioni concrete e nell’accelerazione delle riforme.

Come sapete, l’adesione è un processo basato sul merito. Ciò che deve essere fatto come passo successivo per aprire il Cluster 3 è molto chiaro ed è ciò che abbiamo precedentemente concordato: rafforzare la libertà di stampa, combattere la corruzione e riformare la legge elettorale. È bello sentire da voi, caro Aleksandar, cosa state facendo per andare avanti.

Non si tratta di spuntare caselle: queste riforme apporteranno benefici tangibili ai cittadini serbi. Anche il pieno allineamento alla Politica Estera e di Sicurezza Comune dell’Unione Europea e la risoluzione delle questioni bilaterali sono elementi essenziali per la vostra adesione. Il dialogo Belgrado-Pristina è un punto cruciale.

E naturalmente, non possiamo ignorare a questo proposito che, come sapete, un elemento chiave della nostra politica estera e di sicurezza comune è la chiara condanna della brutale invasione russa dell’Ucraina e il sostegno all’Ucraina affinché raggiunga una pace giusta e duratura.

Caro Aleksandar, l’allargamento si basa sulla costruzione della fiducia. So che molte persone, non solo in Serbia, ma in tutta la regione, hanno perso fiducia in questo processo. E sono venuto qui oggi per assicurarti il ​​mio impegno personale e il pieno impegno dell’Unione europea a realizzare l’allargamento.

Credo che il futuro della Serbia sia nell’Unione Europea. La palla è nel vostro campo, ora. E, per favore, non possiamo perdere tempo, il futuro non aspetta: aprire il Cluster 3 e proseguire il percorso di adesione della Serbia all’Unione Europea – conclude il Presidente del Consiglio europeo Costa.