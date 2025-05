Zelensky: “Ho avuto un colloquio telefonico con il neo eletto Pontefice”

AgenPress. “Ho parlato con Papa Leone XIV. È stata la nostra prima conversazione, ma è stata già molto calorosa e di grande spessore. Ho ringraziato Sua Santità per il suo sostegno all’Ucraina e a tutto il nostro popolo”. Tramite il suo account sul social media X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa sapere di aver avuto un colloquio telefonico con il neo eletto Pontefice.

La telefonata è stata confermata dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

In un lungo post, Zelensky esprime profondo apprezzamento per le parole del Papa, durante il Regina Caeli di ieri mattina, “sulla necessità di raggiungere una pace giusta e duratura per il nostro Paese e il rilascio dei prigionieri”. Aggiunge inoltre di aver parlato con il Papa “delle migliaia di bambini ucraini deportati dalla Russia”. “L’Ucraina conta sull’aiuto del Vaticano per riportarli a casa dalle loro famiglie. Ho informato il Papa dell’accordo tra l’Ucraina e i nostri partner, secondo cui, a partire da oggi, deve iniziare un cessate il fuoco completo e incondizionato per almeno 30 giorni”, scrive il presidente. “Ho anche ribadito la disponibilità dell’Ucraina a ulteriori negoziati in qualsiasi formato, compresi colloqui diretti – una posizione che abbiamo ripetutamente sottolineato”.

A conclusione del post Zelensky spiega di aver invitato Papa Leone XIV a compiere una visita apostolica in Ucraina: “Una visita del genere porterebbe vera speranza a tutti i credenti e a tutto il nostro popolo. Abbiamo concordato di rimanere in contatto e di organizzare un incontro di persona nel prossimo futuro”.