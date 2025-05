Previsioni Meteo del 14 Maggio 2025

AL NORD – Al mattino addensamenti bassi al Nord-Ovest e sulle vallate alpine, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui settori alpini e appenninici con sconfinamenti sulle pianure. In serata tempo in miglioramento salvo residue precipitazioni sull’arco alpino. Ampie schiarite nella notte.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati e velature in transito tra Lazio e zone interne dell’Abruzzo. Al pomeriggio acquazzoni e temporali lungo l’Appennino e zone interne del versante tirrenico. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni sui rilievi appenninici.