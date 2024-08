‘Risposte e Soluzioni’ quinto Convegno della Rassegna “Le Molteplici Dimensioni della Società della Paura”

AgenPress. Nell’ambito della rassegna ‘La Società della Paura: Vivere Costantemente in Guerra’, voluta dal parroco Don Davide Martinelli, sabato 3 agosto alle ore 18.30, si svolgerà il convegno denominato ‘Risposte e Soluzioni’ presso il Tempio di Santa Maria Maddalena a Capranica Prenestina (Roma).

Si tratta della quinta lodevole iniziativa che pone i riflettori su quello che è divenuto il mondo odierno con particolare attenzione sulle ingenti problematiche che possono venire alla luce nel corso di una vita e che riguardano le diverse sfaccettature di quella “Paura di viveve”, divenuta ormai centro gravitazionale di una società che ci spinge sempre di più in direzione di illusorie affettività. L’uso improprio ed eccessivo delle nuove tecnologie e le insidie che si celano dietro all’omologazione che in maniera crescente genera indifferenza sarà al centro dell’approccio Multidisciplinare del 3 Agosto a Capranica Prenestina (Roma).

Le recenti analisi sociologiche hanno evidenziato l’urgenza crescente di fornire delle risposte concrete alla insicurezza, angoscia e solitudine di cui spesso sono vittime le nuove generazioni. Il Convegno di Capranica si pone l’obiettivo di fornire nuovi sistemi operativi al fine di implementare agli approcci già esistenti nuove linee guida di operatività territoriale. Nel quinto seminario della rassegna le Neuroscienze, la psicologia le scienze sociali ed il Diritto si troveranno di nuovo a confronto rapportandosi con tutte quelle sfide che “Le Molteplici Dimensioni della Paura” celano al suo interno.

Affinché la vita non si trasformi in quel viaggio che troppo spesso rende gli uomini “invisibili” precludendone quella inclusione sociale divenuta priorità non più rimandabile. Citando Corrado Alvaro ‘La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile’.

Interverranno al Convegno Dott.ssa Annarita Duca -Psicologa e Psicoterapeuta, Dott.ssa Roberta Felli-Psicologa e Psicoterapeuta, Avv Piera Ponzo – Presidente Ass Spazio Neutro APS.