AgenPress. Previsioni Meteo del 6 Agosto 2024.

AL NORD – Tempo stabile su tutte le regioni al mattino ma con addensamenti bassi specie su Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino con locali sconfinamenti. In serata ancora fenomeni residui in movimento sulla Pianura Padana.

AL CENTRO – Mattinata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con prevalenza di cieli sereni. Locali temporali in sviluppo nel pomeriggio sulle zone interne, maggiori schiarite altrove. Migliora ovunque nel corso della serata con cieli stellati. AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Instabilità in aumento nel pomeriggio sui settori interni Peninsulari e della Sicilia con piogge e temporali sparsi, maggiori schiarite altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos