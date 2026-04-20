type here...

Previsioni Meteo del 21 Aprile 2026

Meteo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 21 Aprile 2026.

AL NORD – Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord con locali fenomeni sull’Emilia Romagna, più asciutto altrove. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità con precipitazioni sparse anche a carattere di temporale soprattutto su Alpi e Appennino. Ancora fenomeni nella notte al Nord-Est con neve fino a 1400 metri.

AL CENTRO – Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino sulle regioni del Centro con piogge sparse su zone interne della Toscana, Umbria e Marche, Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su zone interne e settori adriatici. Migliora entro sera.

AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne Peninsulari con fenomeni in movimento entro sera verso i settori adriatici, più asciutto altrove.

Temperature minime senza variazioni, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve aumento al Sud.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits