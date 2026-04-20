Previsioni Meteo del 21 Aprile 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 21 Aprile 2026.

AL NORD – Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord con locali fenomeni sull’Emilia Romagna, più asciutto altrove. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità con precipitazioni sparse anche a carattere di temporale soprattutto su Alpi e Appennino. Ancora fenomeni nella notte al Nord-Est con neve fino a 1400 metri.

AL CENTRO – Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino sulle regioni del Centro con piogge sparse su zone interne della Toscana, Umbria e Marche, Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su zone interne e settori adriatici. Migliora entro sera.

AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile al mattino sulle regioni meridionali con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne Peninsulari con fenomeni in movimento entro sera verso i settori adriatici, più asciutto altrove.

Temperature minime senza variazioni, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve aumento al Sud.