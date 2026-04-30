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Previsioni Meteo del 1° Maggio 2026

Meteo
redazione
Da redazione
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AgenPress. Previsioni Meteo del 1° Maggio 2026.

AL NORD – Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli soleggiati su tutti i settori sia al mattino che durante le ore pomeridiane, salvo qualche addensamento sul Piemonte. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche innocua nube in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino locali piogge tra Calabria meridionale e Sicilia orientale, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, salvo dei temporali in sviluppo sui settori interni della Sicilia ed in movimento verso le coste meridionali. In serata e in nottata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

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