Previsioni Meteo del 16 Aprile 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 16 Aprile 2026.

AL NORD – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento basso lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con isolati piovaschi tra Lombardia, Trentino e Dolomiti orientali. In serata e in nottata ancora tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino cieli sereni su Toscana, Umbria e Lazio, coperto tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio isolati piovaschi sul Lazio. In serata e in nottata tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli in prevalenza coperti sulle regioni peninsulari con deboli piogge tra Puglia, Basilicata e Calabria, stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino ma senza fenomeni di rilievo; piogge anche sulle zone interne della Sardegna. In serata e in nottata torna la stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in calo da nord a sud. Massime stabili o in aumento.