La Russia invia sistemi di difesa aerea all’Iran. Spostate postazioni lanciamissili in vista di attacco ad Israele

AgenPress – La Russia ha iniziato a inviare sistemi avanzati di difesa aerea e radar all’Iran, minacciando di vendicarsi del presunto assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran. Lo ha riferito lunedì il New York Times, citando fonti anonime.

In precedenza, i media iraniani avevano riferito che Teheran aveva richiesto sistemi di difesa aerea e due funzionari iraniani che avevano parlato con il New York Times avevano confermato tale richiesta, che faceva seguito alla visita a Teheran del segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu avvenuta lunedì.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha incontrato Shoigu e ha attaccato quelli che ha definito gli “atti criminali” commessi da Israele “contro la popolazione oppressa e indifesa di Gaza”, nonché l’uccisione di Haniyeh mercoledì della scorsa settimana.

“La Repubblica islamica dell’Iran non sta in alcun modo cercando di espandere la portata della guerra e della crisi nella regione”, ha affermato Pezeshkian, citato dai media statali iraniani. “Ma questo regime riceverà sicuramente una risposta per i suoi crimini e la sua arroganza”.

Mosca ha condannato anche l’uccisione di Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas.

La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha promesso una “dura punizione” per Israele dopo l’uccisione del leader del gruppo militante, affermando: “Riteniamo nostro dovere vendicare il suo sangue, poiché è stato martirizzato nel territorio della Repubblica islamica dell’Iran”.

Martedì Israele è in stato di massima allerta, mentre aumentano i timori di un ampliamento del conflitto in Medio Oriente.

Secondo il Wall Street Journal funzionari statunitensi hanno dichiarato di aver visto l’Iran spostare postazioni dei lanciamissili e condurre esercitazioni militari dal fine settimana. Una mossa che potrebbe indicare un prossimo attacco a Israele.