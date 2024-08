AgenPress. La BBC ha rivelato che circa 30 annunci di lavoro sono comparsi sul sito web AWTO dove si cercano persone disposte a scavare trincee nell’oblast di Kursk, attaccato dalle forze ucraine sin dal 6 agosto.

Si cercano lavoratori turnisti per la costruzione di fortificazioni (trincee, bunker e strutture anticarro).

Gli inserzionisti sono imprese di costruzione. Il testo di molti annunci è lo stesso. In uno di essi, a Kursk, è richiesto un “autista di escavatori cingolati”. La maggior parte degli annunci non specifica il numero di dipendenti necessari per il lavoro, ma uno rivelava che si trattava di 50-100 persone.