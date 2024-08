Ucraina. L’esercito “rafforza” le posizioni nell’Oblast di Kursk. Zelensky: ampliato il “territorio stabilizzato”

AgenPress – Le forze ucraine hanno “rafforzato” le loro posizioni nell’oblast’ russa di Kursk mentre proseguono le operazioni nella regione russa. Lo ha riferito il 17 agosto il comandante in capo Oleksandr Syrskyi al presidente Volodymyr Zelensky.

Secondo l’esercito ucraino, a meno di due settimane dall’inizio dell’offensiva transfrontaliera dell’Ucraina nell’oblast’ russa di Kursk, le truppe ucraine controllano circa 1.000 chilometri quadrati di territorio russo e oltre 80 insediamenti nella regione, continuando ad avanzare.

I soldati ucraini hanno ampliato il “territorio stabilizzato”, ha detto Zelensky , senza fornire ulteriori dettagli. Altri soldati russi sono stati fatti prigionieri negli ultimi giorni, ha aggiunto.

“Ringrazio tutti i soldati e i comandanti che catturano i soldati russi e che in questo modo avvicinano la liberazione dei nostri soldati e civili detenuti dalla Russia “, ha detto Zelensky.

“Il rapporto odierno del Comandante in Capo Syrskyi. Innanzitutto, per quanto riguarda le direzioni di Toretsk e Pokrovsk. Decine di assalti russi alle nostre posizioni sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Tuttavia, i nostri guerrieri e le nostre unità stanno facendo tutto il possibile per distruggere gli occupanti e respingere i loro assalti. La situazione rimane sotto controllo”, ha osservato Zelensky.

“Stamattina, il ‘fondo di scambio’ del nostro Paese è stato ricostituito. Ringrazio tutti i nostri soldati e comandanti che stanno catturando personale militare russo, favorendo così il rilascio dei nostri soldati e civili detenuti dalla Russia. Il generale Syrskyi ha anche riferito sul rafforzamento delle posizioni delle nostre Forze nella regione di Kursk e sull’espansione dell’area stabilizzata”, ha sottolineato Zelensky.

Kiev ha affermato che, anziché conquistare territorio russo, l’incursione mira a proteggere le vite degli ucraini impedendo attacchi transfrontalieri e dirottando i rinforzi russi.

Nonostante le crescenti segnalazioni secondo cui la Russia sta spostando almeno alcune truppe nel settore, le truppe di Kiev nell’Ucraina orientale affermano che la situazione resta disperata, mentre Mosca continua la sua avanzata nei pressi di Pokrovsk e Toretsk .

Secondo Zelensky, negli ultimi giorni le truppe russe hanno condotto decine di assalti alle posizioni ucraine in questi due settori.

“I nostri soldati e le nostre unità stanno facendo di tutto per distruggere l’occupante e respingere gli attacchi. La situazione è sotto controllo”.

“Stiamo lavorando a nuovi pacchetti di supporto per il nostro Paese dai nostri partner. Stiamo identificando aree prioritarie. L’attenzione principale è sulla limitazione del potenziale offensivo della Russia e sulla garanzia delle nostre capacità a lungo raggio. Stiamo preparando le rispettive istruzioni per i diplomatici ucraini”.