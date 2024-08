La “proposta ponte” degli Usa prevede di liberare prima donne e soldatesse. Non si può impedire ritorno di Hamas a nord di Gaza

AgenPress – La “proposta ponte” degli Stati Uniti, concepita per consentire la finalizzazione di un accordo di cessate il fuoco con ostaggi la prossima settimana, non prevede una presenza israeliana continuativa lungo il confine tra Gaza e l’Egitto, né un meccanismo nella Striscia centrale per impedire il ritorno delle forze armate di Hamas nel nord della Striscia, come richiesto dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu, hanno riferito sabato i media ebraici, citando funzionari anonimi a conoscenza dei colloqui.

I funzionari statunitensi hanno precedentemente affermato che il ritorno delle forze armate di Hamas nel nord di Gaza, attraverso il Corridoio di Netzarim che l’IDF ha stabilito per separare il nord e il sud della Striscia, costituirebbe una violazione dell’accordo. Secondo un rapporto del Walla News di sabato, i mediatori hanno ora proposto una clausola che dà a Israele il diritto di riprendere le ostilità militari contro Hamas se le armi vengono spostate nel nord di Gaza. (L’IDF sarebbe tenuta a ritirarsi dall’area di Netzarim nella prima fase dell’accordo.)

La “proposta” fatta per “colmare le lacune rimanenti nell’attuazione dell’accordo tra Israele e Hamas” contiene, secondo indiscrezioni, “numerose questioni altamente specifiche”. Lo hanno riferito fonti vicine ai mediatori, come riporta Channel 12. In particolare uno dei punti fondamenti riguarda il numero si ostaggi ancora in vita che dovranno essere rilasciati nella prima fase di sei settimane dell’accordo: i nomi sono già stati decisi, le donne, comprese le soldatesse, verranno liberate per prime.

Tra gli ostaggi che Hamas dovrebbe restituire ci sono anche l’etiope israeliano Avera Mengistu e il beduino israeliano Hisham al-Sayed, civili prigionieri a Gaza da dieci anni. Come parte dell’accordo, 47 detenuti palestinesi, rilasciati nell’accordo del 2011 nello scambio con il soldato israeliano rapito Gilad Shalit, e che sono stati nuovamente arrestati, dovrebbero essere liberati da Israele. Le fonti di Channel 12 tuttavia hanno specificato che questi elementi della proposta ponte sono stati concordati da Israele e dai mediatori, ma non da Hamas.

Channel 12 ha riferito che i negoziati tra Stati Uniti e Israele sono destinati a continuare al Cairo. Solo se Israele e Stati Uniti riusciranno a trovare un accordo su queste due questioni chiave, Egitto e Qatar faranno pressione su Hamas affinché accetti l’accordo, ha affermato il rapporto. Hamas ha chiarito che non accetterà un accordo che tenga conto di queste due richieste israeliane, ha osservato il rapporto.

Il servizio televisivo ha aggiunto che Netanyahu, che nelle ultime settimane ha ripetutamente insistito su queste due richieste, dovrebbe tenere un dibattito cruciale con i negoziatori e i responsabili della sicurezza israeliani, incentrato su queste questioni, prima dell’inizio dei colloqui di oggi nella capitale egiziana.

Dovrebbe inoltre incontrare il Segretario di Stato americano Antony Blinken, atteso in Israele domenica.

In una dichiarazione rilasciata sabato sera, l’ufficio di Netanyahu ha affermato che i negoziatori israeliani lo avevano informato sui colloqui e “hanno espresso un cauto ottimismo riguardo alla possibilità di avanzare un accordo”. Ha affermato che la nuova proposta degli Stati Uniti, che è stata trasmessa a Israele e ad Hamas venerdì alla fine di due giorni di colloqui tra Israele e i mediatori a Doha, “contiene componenti che sono accettabili per Israele”.