Biden approva una strategia nucleare ‘top secret’ di fronte alla minaccia cinese

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato un piano strategico top-secret per le armi nucleari, che per la prima volta sposta la strategia di deterrenza di Washington sulla Cina, che sta espandendo il suo arsenale nucleare – ha riferito il New York Times – .

Il documento, aggiornato ogni quattro anni, è talmente segreto che non ne esistono copie elettroniche, ma solo un piccolo numero di versioni cartacee. Il documento esamina per la prima volta in dettaglio se l’America è preparata a rispondere a potenziali crisi nucleari che potrebbero scoppiare simultaneamente o in sequenza, utilizzando una combinazione di armi nucleari e convenzionali.

Secondo il “NYT”, la crescente partnership tra Russia e Cina e le armi convenzionali che Corea del Nord e Iran forniscono alla Russia per la guerra in Ucraina hanno cambiato radicalmente il modo di pensare di Washington.

Il “NYT” ha inoltre sottolineato che l’espansione dell’arsenale nucleare cinese sta procedendo a un ritmo più rapido di quanto previsto dall’intelligence americana due anni fa. Il presidente Xi Jinping abbandona la strategia della “deterrenza minima” e ambisce a raggiungere o superare le dimensioni degli arsenali di Washington e Mosca. Il complesso nucleare cinese, sottolinea il giornale, è oggi quello in più rapido sviluppo al mondo.