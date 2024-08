Casa Bianca. Biden annuncia un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina. Putin non prevarrà

AgenPress – Il 23 agosto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto una telefonata con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky e ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti alla vigilia del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina.

Il giorno prima, l’Associated Press aveva riferito, citando funzionari americani rimasti anonimi, che gli Stati Uniti si stavano preparando ad annunciare un pacchetto di aiuti militari del valore di circa 125 milioni di dollari per l’Ucraina.

Secondo la dichiarazione della Casa Bianca, Biden ha affermato che il pacchetto includerà missili di difesa aerea, equipaggiamento anti-drone e missili anticarro, munizioni per i soldati in prima linea e sistemi missilistici mobili .

“Mentre il popolo ucraino celebra il Giorno dell’Indipendenza, sia chiaro: quando è iniziata la guerra insensata della Russia, l’Ucraina era un paese libero. Oggi, è ancora un paese libero. E la guerra finirà con l’Ucraina che rimarrà un paese libero, sovrano e indipendente.

Ho parlato oggi con il presidente Zelenskyy per riaffermare questo messaggio ed esprimere il sostegno incrollabile dell’America al popolo ucraino. Per due anni e mezzo, hanno respinto il feroce assalto della Russia, inclusa la riconquista di più della metà del territorio che le forze russe avevano sequestrato nei primi giorni della guerra. Sono rimasti inflessibili di fronte ai crimini di guerra e alle atrocità odiose della Russia. E giorno dopo giorno, hanno difeso i valori che uniscono le persone in entrambe le nostre nazioni e in tutto il mondo, inclusa l’indipendenza.

Ecco perché sono orgoglioso che oggi annunceremo un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina. Il pacchetto include missili di difesa aerea per proteggere le infrastrutture critiche dell’Ucraina; equipaggiamento anti-drone e missili anti-corazza per difendersi dalle tattiche in evoluzione della Russia sul campo di battaglia; e munizioni per i soldati in prima linea e i sistemi missilistici mobili che li proteggono. Stiamo anche imponendo nuove sanzioni oggi a quasi 400 entità e individui che stanno consentendo la guerra illegale della Russia come parte del nostro impegno duraturo per ritenere la Russia responsabile della sua aggressione.

Queste azioni si basano su una serie di passi storici che abbiamo intrapreso con i nostri alleati e partner negli ultimi mesi per supportare l’Ucraina, dal trasferimento di caccia F-16, all’impegno a consegnare centinaia di intercettori di difesa aerea nel prossimo anno, al rapido aumento dell’assistenza alla sicurezza in prima linea dopo l’approvazione del nostro disegno di legge sulla sicurezza nazionale. Il mese scorso, ho anche riunito 20 nazioni che hanno firmato accordi di sicurezza bilaterali con l’Ucraina per formare l’Ukraine Compact, che rafforzerà la capacità dell’Ucraina di difendersi ora e in futuro. E, insieme al G7, stiamo adottando misure senza precedenti per far pagare alla Russia i danni causati emettendo prestiti per 50 miliardi di dollari garantiti dai profitti dei beni sovrani russi congelati.

Non fatevi illusioni: la Russia non prevarrà in questo conflitto. Il popolo indipendente dell’Ucraina prevarrà, e gli Stati Uniti, i nostri alleati e i nostri partner continueranno a stare al loro fianco in ogni fase del cammino.

Successivamente il Pentagono ha rilasciato una dichiarazione confermando che il pacchetto valeva circa 125 milioni di dollari e conteneva missili HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), Javelin, armamenti anticarro, sistemi anti-droni e anti-elettronici, missili anticarro e proiettili di artiglieria da 155 mm e 105 mm.

Il nuovo pacchetto comprenderà anche ambulanze, munizioni per armi leggere, attrezzature per le demolizioni e attrezzature mediche.

Il 1° giugno, gli Stati Uniti hanno concesso all’Ucraina il permesso di utilizzare armi fornite dagli Stati Uniti, tra cui i razzi HIMARS, per colpire obiettivi in ​​Russia situati vicino al confine con l’Oblast di Kharkiv e, negli ultimi mesi, le forze armate ucraine hanno utilizzato armi fornite dagli Stati Uniti per colpire obiettivi all’interno della Russia .

Secondo quanto riportato da funzionari statunitensi , Washington continua a vietare all’Ucraina di utilizzare l’ATACMS e altre armi a lungo raggio fornite dagli Stati Uniti per attacchi in profondità nel territorio russo.

Il nuovo pacchetto militare sarà fornito dalla Presidential Drawdown Authority, un meccanismo che consente al presidente di fornire armamenti agli alleati attingendo alle attuali scorte statunitensi.