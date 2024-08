Libano. Il gruppo musulmano sciita Hezbollah è finanziato dall’Iran ed è nato per “distruggere” Israele

AgenPress – Hezbollah è un gruppo armato musulmano sciita con sede in Libano, e una delle forze militari non statali più pesantemente armate al mondo. È finanziato ed equipaggiato dall’Iran.

Svolge inoltre un ruolo politico fondamentale in Libano e partecipa alle elezioni nazionali del Paese dal 1992.

Il leader del gruppo, lo sceicco Hassan Nasrallah, ha affermato che il gruppo conta 100.000 combattenti, anche se stime indipendenti variano tra 20.000 e 50.000.

Molti sono ben addestrati e temprati dalla battaglia e hanno combattuto nella guerra civile siriana .

Il fuoco transfrontaliero tra Hezbollah e Israele è aumentato dal 7 ottobre, dopo gli attacchi di Hamas nel sud di Israele, che hanno visto circa 1.200 persone uccise e 240 prese in ostaggio. Israele ha lanciato un’offensiva di rappresaglia a Gaza, dove sono stati uccisi più di 40.000 palestinesi, secondo quanto afferma il ministero della Salute gestito da Hamas.

Hezbollah è considerata un’organizzazione terroristica dagli stati occidentali, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Israele.

Fu fondato nei primi anni ’80 dalla potenza sciita più dominante della regione, l’Iran, per opporsi a Israele. All’epoca, le forze di Israele avevano occupato il Libano meridionale, durante la guerra civile del paese.

La sua ala armata ha compiuto attacchi mortali contro le forze israeliane e statunitensi in Libano. Quando Israele si ritirò dal Libano nel 2000, Hezbollah si prese il merito di averli cacciati.

Da allora, Hezbollah ha mantenuto migliaia di combattenti e un enorme arsenale missilistico nel Libano meridionale. Continua a opporsi alla presenza di Israele nelle aree di confine contese.

Nel 2006 scoppiò una vera e propria guerra tra Hezbollah e Israele, innescata da un sanguinoso raid transfrontaliero condotto da Hezbollah.

Le truppe israeliane hanno invaso il Libano meridionale per cercare di eliminare la minaccia di Hezbollah.

Lo sceicco Hassan Nasrallah è un religioso sciita che guida Hezbollah dal 1992.

Ha svolto un ruolo chiave nel trasformarlo in una forza politica, oltre che militare.

Ha stretti legami con l’Iran e con la sua Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei.

Risalgono al 1981, anno in cui la prima Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, lo nominò suo rappresentante personale in Libano.

Nasrallah non appare in pubblico da anni, presumibilmente per paura di essere assassinato da Israele.

Tuttavia, egli continua a essere venerato da Hezbollah e ogni settimana tiene discorsi trasmessi in televisione.

Secondo il think tank Center for Strategic and International Studies , possiede circa 120.000-200.000 razzi e missili.

La maggior parte del suo arsenale è composta da piccoli razzi di artiglieria superficie-superficie non guidati.