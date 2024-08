Canada. Il governo impone una tariffa del 100% sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese

AgenPress – Il governo canadese ha annunciato l’imposizione di una tariffa del 100% sulle importazioni di veicoli elettrici di fabbricazione cinese , analoga a quella degli Stati Uniti e in linea con i piani simili annunciati dalla Commissione Europea.

L’annuncio è arrivato dopo l’incoraggiamento del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan durante un incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau e i ministri del governo domenica. Martedì Sullivan farà la sua prima visita a Pechino.

Trudeau ha affermato che il Canada imporrà anche una tariffa del 25% sull’acciaio e sull’alluminio cinesi.

“Attori come la Cina hanno scelto di darsi un vantaggio ingiusto nel mercato globale”, ha affermato. Non c’è stata alcuna risposta immediata dalla Cina.

È probabile che i funzionari cinesi sollevino preoccupazioni sui dazi americani con Sullivan mentre Pechino continua a riparare la sua economia dopo la pandemia di COVID-19. A maggio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha imposto importanti nuovi dazi su veicoli elettrici cinesi, batterie avanzate, celle solari, acciaio, alluminio e apparecchiature mediche.

“Gli Stati Uniti credono che un fronte unito, un approccio coordinato su queste questioni sia vantaggioso per tutti noi”, ha detto Sullivan ai giornalisti domenica.

Biden ha affermato che i sussidi del governo cinese per i veicoli elettrici e altri beni di consumo impediscono alle aziende cinesi di realizzare profitti, il che conferisce loro un vantaggio ingiusto nel commercio globale.

Le aziende cinesi possono vendere EV per appena $ 12.000 . Gli impianti di celle solari e le acciaierie e le fabbriche di alluminio della Cina hanno una capacità sufficiente a soddisfare gran parte della domanda mondiale. I funzionari cinesi sostengono che la loro produzione mantiene bassi i prezzi e aiuterebbe una transizione verso un’economia verde.

“Lo stiamo facendo in linea, in parallelo, con altre economie in tutto il mondo che riconoscono che questa è una sfida che stiamo affrontando tutti”, ha detto Trudeau in merito alle nuove tariffe. “A meno che non vogliamo tutti arrivare a una corsa al ribasso, dobbiamo rialzarci”.

Il vice primo ministro Chrystia Freeland ha affermato che il Canada avvierà anche una consultazione di 30 giorni sulle possibili tariffe sulle batterie cinesi, sui componenti delle batterie, sui semiconduttori, sui minerali essenziali, sui metalli e sui pannelli solari.

“La Cina ha una politica intenzionale di sovraccapacità e sovra offerta diretta dallo Stato, progettata per paralizzare la nostra stessa industria”, ha affermato Freeland. “Semplicemente non permetteremo che ciò accada al nostro settore EV, che ha mostrato così tante promesse”.

Gli unici veicoli elettrici di fabbricazione cinese attualmente importati in Canada sono quelli della Tesla, realizzati nello stabilimento di Shanghai dell’azienda.

Il Canada “ha dovuto seguire la posizione degli Stati Uniti, se si pensa all’integrazione economica che abbiamo con gli Stati Uniti. Più del 75% delle nostre esportazioni vanno negli Stati Uniti”, ha affermato un ex ambasciatore canadese in Cina, Guy Saint-Jacques. “Questo riflette la paura che il prossimo presidente degli Stati Uniti potrebbe essere Donald Trump, e quindi sanno che dobbiamo essere abbastanza allineati in tutto questo”.

Saint-Jacques ha affermato che il Canada può aspettarsi ritorsioni dalla Cina in altri settori, aggiungendo che l’orzo e la carne di maiale sono candidati perché i cinesi possono procurarseli da altri paesi. “La Cina vorrà inviare un messaggio”, ha concluso.