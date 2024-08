Naufragio Bayesian, indagato il comandante. E’ accusato di naufragio e omicidio plurimo colposi. Martedì gli esami autoptici

AgenPress – Indagato il 51enne neozelandese James Cutfield con l’accusa di naufragio e omicidio plurimo colposi, come riporta La Repubblica.

L’iscrizione nel registro degli indagati al momento del solo comandante è propedeutica al conferimento degli incarichi della procura per le autopsie che saranno eseguite dai medici dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo sulle sette vittime.

L’uomo era stato sentito nei giorni scorsi ed anche domenica dagli inquirenti per oltre due ore, mentre il resto dell’equipaggio ha avuto il via libera per lasciare l’Italia, così come i 15 sopravvissuti al naufragio. Al vaglio degli investigatori sarebbe tuttavia anche la posizione del marinaio che la notte della tragedia era di guardia in plancia, dal momento che pare toccasse a lui a dare l’allarme ai passeggeri.

Sul contenuto dell’audizione la procura tiene il massimo riserbo. L’audizione è durata oltre due ore durante le quali il responsabile del veliero ha risposto alle domande relative all’apertura o meno del portellone del tender, cioè della porta che separa il locale tender dalla sala macchine, sulla posizione della deriva mobile. E infine su cosa sia successo nell’arco di tempo che va dalle ore 3.50, quando le condizioni meteo hanno cominciato a peggiorare, alle 4.06 quando è partito il segnale automatico di affondamento.

Restano anche dubbi sul perché, dal momento dell’affondamento, fissato proprio alle 4.06, e il lancio del razzo di segnalazione siano trascorsi 32 minuti (4.38).

I magistrati avrebbero anche chiesto di chiarire i contatti tra il comandante e il membro dell’equipaggio incaricato di vigilare sulle allerte meteo, la situazione del veliero e il pulsante per sigillare tutte le porte del veliero.

Se all’inizio Cutfield è stato sentito come persona informata sui fatti, la sua posizione è cambiata dopo l’ascolto degli altri testimoni e la visione delle immagini subacquee del relitto. Non è escluso che nei prossimi giorni altri membri dell’equipaggio possano essere indagati.

Martedì è previsto l’inizio degli esami autoptici che dureranno fino a giovedì. Le autopsie saranno condotte al policlinico di Palermo.

Due salme sono all’istituto di medicina legale dell’ospedale universitario, le altre cinque al cimitero dei Rotoli. Gli esami verranno eseguiti sui corpi del magnate britannico Mike Lynch, sulla figlia 18enne Hannah, su Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, sulla moglie Anne Elizabeth, sull’avvocato ed ex procuratore di New York Chris Morvillo, sulla moglie Nada e sullo chef Thomas Recaldo.