Parigi. Macron: l’arresto del CEO di Telegram Pavel Durov, il “Mark Zuckerberg della Russia, “non è “non politico”

AgenPress – L’arresto del fondatore e amministratore delegato di Telegram Pavel Durov in Francia “non è stata in alcun modo una decisione politica”, ha affermato lunedì il presidente francese Emmanuel Macron.

L’arresto di Durov “è avvenuto nell’ambito di un’indagine giudiziaria in corso”, ha scritto Macron su X, affermando che “spetta ai giudici pronunciarsi sulla questione” e sottolineando che la Francia è “profondamente impegnata a favore della libertà di espressione e di comunicazione, all’innovazione e allo spirito imprenditoriale”.

Durov è stato arrestato sabato sera all’arrivo all’aeroporto Le Bourget di Parigi dopo aver volato verso la capitale francese dall’Azerbaigian. Anche se l’ufficio del procuratore generale francese non ha ancora fornito una ragione ufficiale per l’arresto di Durov, un portavoce della polizia francese ha detto lunedì a Reuters che Durov era “sotto indagine da parte degli uffici nazionali per la criminalità informatica e le frodi per non aver collaborato in materia di crimini informatici e finanziari”.

Soprannominato da alcuni “Mark Zuckerberg della Russia”, Durov vale 13,9 miliardi di euro secondo Forbes, avendo fondato l’app di messaggistica Telegram, che ora conta quasi 1 miliardo di utenti, nel 2013. Vive a Dubai dal 2017.

L’arresto di Durov ha colto molti di sorpresa, sia le voci pro-Cremlino che quelle dell’opposizione in Russia, così come i sostenitori della libertà di parola, hanno espresso il loro sostegno a Durov negli ultimi due giorni.

Domenica Telegram ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che Durov non ha “niente da nascondere”, aggiungendo che è “assurdo affermare che una piattaforma o il suo proprietario siano responsabili dell’abuso di quella piattaforma”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato lunedì le affermazioni secondo cui Durov avrebbe dovuto incontrare Vladimir Putin la scorsa settimana mentre erano entrambi nella capitale dell’Azerbaigian, Baku, e ha rifiutato di commentare l’arresto di Durov “senza sapere esattamente con cosa stanno cercando di incriminare Durov”.