AgenPress – Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato rilasciato mercoledì dalla custodia della polizia in Francia e trasferito in tribunale per essere interrogato in vista di una possibile incriminazione, hanno riferito i procuratori pochi giorni dopo il suo drammatico arresto in un aeroporto di Parigi.

Mercoledì pomeriggio il miliardario di origine russa è uscito dall’ufficio antifrode fuori Parigi a bordo di quella che sembrava un’auto della polizia.

La procura di Parigi ha affermato che ora dovrà affrontare “un interrogatorio iniziale e un possibile atto di accusa” presso un tribunale della capitale francese.

Duvel è sotto inchiesta anche per violenze gravi su uno dei suoi figli. Lo si è appreso da fonti vicine al dossier. Secondo la stessa fonte, l’inchiesta è stata aperta ora e riguarda fatti avvenuti a Parigi.

Durov, 39 anni, è stato arrestato all’aeroporto di Parigi Bourget sabato per un mandato di cattura relativo alla mancanza di moderazione di Telegram. Era indagato per accuse relative a una serie di crimini, tra cui accuse secondo cui la sua piattaforma era complice di truffatori, trafficanti di droga e persone che diffondevano materiale pedopornografico.

Telegram afferma di moderare in modo proattivo i contenuti dannosi sulla sua piattaforma, tra cui materiale pedopornografico. L’azienda insiste sul fatto che la sua moderazione è “entro gli standard del settore e in continuo miglioramento”. Tuttavia, a differenza di tutti gli altri social network, non è iscritto a programmi come CyberTipline dell’NCMEC, che conta più di 1.600 aziende Internet registrate. Le aziende con sede negli Stati Uniti sono tenute per legge a registrarsi, ma il 16% delle aziende che partecipano non ha sede negli Stati Uniti. Telegram ha sede a Dubai, dove vive il signor Durov. La stragrande maggioranza delle segnalazioni di materiale di abuso sessuale su minori proviene da giganti della tecnologia e social network tra cui Facebook, Google, Instagram, TikTok, Twitter (X), Snapchat e WhatsApp.

Anche l’app di Durov, e la sua mancanza di moderazione dei contenuti, è stata messa sotto esame per il suo utilizzo da parte di gruppi terroristici ed estremisti di estrema destra. È stato posto in custodia cautelare per un massimo di 96 ore, il periodo massimo di detenzione consentito dalla legge francese prima di essere incriminato.

L’arresto di Durov ha scatenato una polemica sulla libertà di parola e ha suscitato particolare preoccupazione sia in Ucraina che in Russia , dove la libertà di parola è estremamente popolare ed è diventata uno strumento di comunicazione fondamentale tra il personale militare e i cittadini durante la guerra di Mosca contro il suo vicino.

La Russia ha criticato Parigi mercoledì per la detenzione di Durov. La portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha affermato: “Mi sembra che tutto questo abbia dimostrato ancora una volta il vero atteggiamento della leadership francese, che ha calpestato sfacciatamente le norme internazionali nel campo della protezione della libertà di parola e di espressione, per un solo motivo: perché se proteggono determinati standard, non devono solo rispettarli, devono proteggerli e implementarli”.

Il Cremlino ha cercato di calmare i timori in Russia sul futuro dell’app, con il portavoce del governo russo Dmitry Peskov che ha tentato di respingere le richieste rivolte agli utenti di eliminare i loro messaggi sensibili dall’app.

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che la decisione di presentare accuse contro Durov “non è in alcun modo politica”, un raro intervento di un leader francese in una questione giudiziaria.

Telegram è stato lanciato nel 2013 da Durov e suo fratello Nikolai. L’app ha ora più di 950 milioni di utenti, secondo un post di Durov del mese scorso, il che la rende una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo.

Le conversazioni sull’app sono crittografate, il che significa che le forze dell’ordine (e Telegram stessa) hanno scarso controllo su ciò che gli utenti pubblicano.

Durov è nato in Unione Sovietica nel 1984 e, a vent’anni, è diventato colloquialmente noto come il “Mark Zuckerberg della Russia”. Ha lasciato il paese nel 2014 e ora vive a Dubai, dove ha sede Telegram, pur avendo anche la cittadinanza francese.

Secondo Bloomberg , il suo patrimonio è stimato in 9,15 miliardi di dollari e negli ultimi dieci anni ha condotto uno stile di vita sfarzoso e ha girato il mondo.

Ma mentre la sua app ha ricevuto elogi da gruppi per la libertà di parola e ha consentito la comunicazione privata in paesi con regimi restrittivi, i critici affermano che è diventata un rifugio sicuro per le persone che coordinano attività illecite, tra cui i terroristi che hanno pianificato gli attacchi terroristici di Parigi nel novembre 2015.