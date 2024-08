AgenPress – I mitraglieri antiaerei della 28a Brigata meccanizzata separata, intitolata ai Cavalieri della campagna invernale, hanno abbattuto un aereo russo Su-25 nel settore di Kramatorsk.

Lo ha annunciato l’ ufficio stampa del Raggruppamento operativo-strategico di truppe di Khortytsia su Telegram.

I soldati antiaerei della 28a Brigata meccanizzata separata, intitolata ai Cavalieri della campagna invernale, hanno colpito il Su-25 russo con un sistema di difesa aerea trasportabile dall’uomo (MANPADS).

La 28a Brigata ha pubblicato un video che mostra due aerei in lontananza, uno dei quali viene abbattuto a mezz’aria.

“Il destino dell’equipaggio è ancora sconosciuto, ma sappiamo per certo che si tratta di un problema in meno per la nostra fanteria”, ha affermato l’unità sul suo canale Telegram.

Il Su-25 di progettazione sovietica , soprannominato “Frogfoot” dalla NATO, è un aereo da attacco al suolo pesantemente corazzato. È stato ampiamente utilizzato da entrambe le parti nella guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina.

Un altro aereo russo Su-25 è stato abbattuto nei pressi di Pokrovsk, nell’oblast’ di Donetsk, il 23 luglio.

Secondo quanto riportato dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine, fino al 28 agosto le forze ucraine hanno distrutto 368 aerei militari russi ad ala fissa nel corso di tutta la guerra.