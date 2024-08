Wsj. Nel 2018 Macron chiese a Durov di spostare la sede di Telegram a Parigi. Lui rifiutò. Nel 2021 ebbe la cittadinanza

AgenPress – Il presidente francese Emmanuel Macron ha pranzato con il CEO di Telegram Pavel Durov nel 2018 e ha cercato di convincerlo a trasferire la sua sede centrale a Parigi, ha riportato il Wall Street Journal (WSJ) il 28 agosto.

Durov rifiutò l’offerta di Macron che comunque nel 2021 ricevette la cittadinanza francese. L’operazione di spionaggio del 2017, che non era stata segnalata in precedenza, era denominata in codice “Purple Music”, hanno spiegato le fonti al Wsj.

Secondo quanto riportato dal quotidiano , l’incontro è avvenuto un anno dopo che i servizi segreti francesi , in un’operazione congiunta con gli Emirati Arabi Uniti (EAU), avevano hackerato il telefono di Durov , temendo che la sua app potesse essere utilizzata dallo Stato islamico per organizzare attacchi terroristici.

Durov è stato arrestato all’aeroporto Le Bourget alla periferia di Parigi il 24 agosto dopo essere atterrato con il suo jet privato. Nato a San Pietroburgo, Durov ha ottenuto la cittadinanza francese nel 2021, ma si ritiene che viva a Dubai.

Dovrà rispondere di 12 capi d’imputazione da parte delle autorità francesi, tra cui reati legati alla pornografia minorile, al traffico di droga, al riciclaggio di denaro e alla sottrazione di informazioni cruciali agli investigatori.

Secondo il WSJ non ci sono indicazioni che l’incontro di Durov con Macron e l’hacking del suo telefono siano collegati al suo recente arresto, ma le rivelazioni gettano luce sul rapporto tumultuoso e durato anni tra lui e le autorità francesi.

Durov, il cui patrimonio netto è stimato in 15,5 miliardi di dollari, ha lasciato la Russia nel 2014 dopo essersi rifiutato di ottemperare alle richieste del governo di chiudere le comunità di opposizione sulla piattaforma di social media russa VK, che in seguito ha venduto.

Durov ha affermato di essere un paria e di essere stato di fatto esiliato dalla Russia, ma il 27 agosto è stato riferito che aveva visitato la Russia più di 60 volte da quando aveva lasciato il Paese, secondo Kremlingram, un gruppo ucraino che si batte contro l’uso di Telegram in Ucraina.

Nel dicembre 2023, a Kremlingram è stato inviato in forma anonima un foglio di calcolo contenente i dati sugli attraversamenti del confine russo da parte di Durov tra il 2015 e il 2021.

“Per molto tempo non abbiamo potuto confermare l’autenticità di questi dati”, ha affermato Kremlingram, ma una recente fuga di notizie di un ampio database dell’FSB, pubblicata dall’emittente indipendente russa Meduza, ha corroborato i dati.

La fuga di dati dell’FSB “coincide esattamente con una delle voci nella lettera che abbiamo ricevuto, che contiene un totale di 125 voci relative all’ingresso e all’uscita di Pavel dalla Russia”.

“I rapporti di Durov con le autorità russe nel periodo 2015-2021 erano talmente buoni che non aveva paura di essere arrestato mentre attraversava il confine”, ha osservato Kremlingram.

Dopo il suo arresto in Francia, l’ambasciata russa a Parigi ha dichiarato di aver chiesto l’accesso consolare a Durov. “La parte francese ha finora evitato di collaborare su questo tema”, ha affermato l’ambasciata russa il 25 agosto.

Le dichiarazioni delle autorità russe indicano che Durov “ha anche un passaporto russo valido”, ha affermato Kremlingram, nonostante le sue affermazioni secondo cui “non era più un imprenditore russo e aveva la doppia cittadinanza, in Francia e negli Emirati Arabi Uniti”.

Telegram rimane una delle piattaforme di social media più popolari tra gli ucraini. Un sondaggio del settembre 2023 ha indicato che il 44% degli ucraini usa Telegram per ricevere informazioni e notizie.

Telegram è ampiamente utilizzato anche da funzionari ucraini e vari enti governativi, contro il parere dell’ente radiotelevisivo ucraino.