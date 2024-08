AgenPress. No il governo Meloni non abolirà l’assegno unico nella prossima legge di Bilancio. Diffidate dalle fantasiose ricostruzioni di una Manovra ancora da scrivere. Noi continuiamo a lavorare per un’Italia migliore e più giusta, dopo anni di disastri della sinistra.

E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video su Facebook che la ritrae insieme al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.