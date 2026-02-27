FedEx restituirà ai clienti tutti i rimborsi ricevuti dalle tariffe illegali di Trump

AgenPress. La società di consegne FedEx ha dichiarato che rimborserà agli spedizionieri e ai clienti che li hanno pagati i dazi imposti illegalmente dall’amministrazione di Trump.

La dichiarazione è arrivata dopo che FedEx ha intentato una causa presso la Corte per il commercio internazionale degli Stati Uniti per richiedere il rimborso di quanto pagato per i dazi stabiliti dal presidente Donald Trump ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act. La Corte Suprema ha stabilito che i dazi IEEPA sono illegali.

Oltre 1.000 aziende hanno intentato causa presso la Corte statunitense per il commercio internazionale nel tentativo di recuperare i costi derivanti dalle tariffe illegali, tra cui grandi aziende statunitensi come Costco e Revlon.

“Se i rimborsi verranno emessi a FedEx, li rimborseremo agli spedizionieri e ai consumatori che hanno originariamente sostenuto tali spese”, ha dichiarato FedEx. “Quando ciò accadrà e l’esatta procedura per richiedere ed emettere i rimborsi dipenderanno in parte dalle future indicazioni del governo e del tribunale”.

La sentenza della Corte Suprema non ha affrontato l’implementazione di un sistema tramite il quale le aziende e gli individui che hanno pagato tali tariffe potessero essere rimborsati.