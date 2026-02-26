Trump: le deputate democratiche Ilhan Omar e Rashida Tlaib “dovrebbero essere deportate”

AgenPress. Donald Trump ha affermato che le due deputate democratiche musulmane di sinistra, Ilhan Omar, eletta in Minnesota, e Rashida Tlaib, eletta in Michigan, “dovrebbero” essere “rinchiuse in un manicomio” per malati mentali e “rimandate da dove sono venute”.

Rashida Tlaib, deputata americana di origine palestinese, e Ilhan Omar, deputata americana di origine somala, hanno criticato il presidente per la sua politica repressiva nei confronti degli immigrati clandestini.

Durante il discorso due deputate hanno urlato al presidente Trump: “State uccidendo gli americani”, e Omar lo ha anche accusato di essere un “bugiardo”.

Donald Trump ha risposto in un post su tramite Truth Social che le due deputate sono “pazze”, “mentalmente disturbate”, che “onestamente dovrebbero essere ricoverate in un ospedale psichiatrico”, concludendo che “dovremmo rimandarle da dove sono venute, il prima possibile”.

Rashida Tlaib ha dichiarato tramite X che i commenti del presidente Trump dimostrano che ha “perso la testa”. Anche l’organizzazione non governativa Council on American-Islamic Relations (CAIR) ha criticato la posizione del presidente Trump, definendola razzista.

“È razzista e bigotto affermare che due deputate musulmane debbano essere rimandate nei Paesi in cui sono nate o da cui provengono i loro antenati perché hanno criticato gli omicidi di americani” da parte di agenti federali, ha affermato il direttore del CAIR Edward Ahmed Mitchell.

La Casa Bianca non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt, ha dichiarato la scorsa settimana che i giornalisti stavano “calunniando” il presidente accusandolo di razzismo.

Nel suo discorso il presidente Trump si è nuovamente scagliato contro i membri della comunità di immigrati somali negli Stati Uniti, sostenendo che i “pirati somali” stanno saccheggiando il Minnesota.

Le organizzazioni per i diritti umani affermano che le politiche del presidente degli Stati Uniti stanno creando un clima di paura nel Paese e che sta usando casi isolati come pretesto per prendere di mira gli immigrati. Si chiedono anche se faccia sul serio nella lotta alle frodi, sottolineando che in passato ha graziato persone condannate per frode, come Charles Kushner, padre di suo genero, ora ambasciatore in Francia.

Donald Trump è stato criticato anche per aver recentemente ripubblicato sul suo social network un video in cui il suo predecessore alla presidenza, Barack Obama, e sua moglie Michelle venivano presentati come scimmie, prima di ritirarlo dopo il clamore suscitato.