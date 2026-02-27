Al via il primo volo Aeroitalia con due cani di quasi 30 kg in cabina, alla presenza del Ministro Salvini

AgenPress. Aeroitalia è testimone di un cambiamento atteso da tanti: i cani di taglia medio-grande fino a 30 kg possono volare in cabina, accanto ai loro conduttori e senza obbligo di trasportino, grazie alle nuove disposizioni sul trasporto degli animali domestici on board adottate dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Finalmente, una nuova era di viaggi pet-friendly prende il volo.

Questa mattina, alle ore 9.30, è decollato da Roma verso Palermo il primo volo, dove due cani, di quasi 30 kg, hanno potuto viaggiare comodamente in cabina, accanto al conduttore, e senza l’obbligo di stare nel trasportino, assicurati da apposita cinturazione.

Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dichiarato: “Si tratta di un bel passo in avanti sul piano della civiltà. I cani non sono bagagli, ma parte integrante della vita delle persone, e come tali devono essere considerati anche quando si viaggia. Ringrazio Aeroitalia e tutte le altre compagnie che hanno scelto di aderire a questa iniziativa, dimostrando sensibilità e attenzione verso i passeggeri. Gli animali viaggeranno pagando regolarmente il biglietto e nel rispetto di regole precise, a tutela del comfort e della sicurezza di tutti. Nessuno si troverà circondato da cani di grandi dimensioni, l’organizzazione degli spazi permetterà di garantire equilibrio e serenità a bordo. I primi riscontri sono stati molto positivi, non solo non si sono registrati disagi, ma in molti casi la presenza degli animali è stata accolta con simpatia e partecipazione. Mi auguro che si continui su questa strada, favorendo una cultura dell’accoglienza e del rispetto, affinché sulle navi, in aereo, nelle spiagge e nei locali pubblici ci sia sempre più spazio per una convivenza responsabile tra persone e animali”.

Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha spiegato: “La nostra priorità è garantire un viaggio sicuro, sereno e confortevole a tutti i passeggeri e ai loro compagni a quattro zampe, che per molti fanno parte della famiglia a tutti gli effetti. Oggi celebriamo un traguardo importante, non solo per Aeroitalia ma per l’intero settore: portare gli animali domestici in cabina significa dare risposta a un desiderio condiviso da tante persone. Crediamo che il viaggio non sia solo spostarsi da un luogo a un altro ma vivere momenti significativi anche insieme ai nostri amici animali. Con questa novità, ci impegniamo a rendere l’esperienza in volo sempre più pet-friendly, avviando un percorso verso un modo di viaggiare più consapevole e attento alle esigenze delle persone e dei loro animali”.

Le linee guida

Le nuove linee guida volute da ENAC con l’obiettivo di definire standard normativi, operativi e di sicurezza che permettano ai passeggeri di viaggiare insieme ai propri amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni, prevedono che i cani possano viaggiare in cabina superando il limite precedente di 8 kg (10 kg incluso il trasportino) fino a un massimo di 30 kg. Gli amici a 4 zampe saranno sistemati vicino ai finestrini, mai sulle uscite di emergenza. Al contempo, sono previste sedute opportunamente distanziate per tutelare il benessere di chi ha allergie o fobie, con un numero massimo di animali per volo, in base alla tipologia di aereo. L’equipaggio è sempre al corrente della loro presenza per offrire un’accoglienza ancora più attenta e su misura.

Il Presidente ENAC, Pierluigi Di Palma, ha commentato: “Gli animali non sono bagagli, ma parte integrante delle nostre famiglie. Mai più barriere affettive che ci separano dai nostri amici a quattro zampe durante i voli. Partendo da questo presupposto, e in piena coerenza con i valori dell’articolo 9 della Costituzione, l’ENAC ha promosso una vera e propria evoluzione di civiltà, ponendo l’aviazione civile italiana all’avanguardia, fornendo soluzioni concrete alle nuove sensibilità sociali. L’Ente si conferma così protagonista del cambiamento, consolidando la cultura del benessere animale nel trasporto aereo. Il nostro impegno è trasformare l’aviazione del futuro in uno spazio sempre più inclusivo, offrendo un modello di eccellenza e umanità, esempio per l’intera comunità internazionale”.