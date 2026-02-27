Il presidente del Venezuela Rodriguez invita Trump a porre fine “al blocco e alle sanzioni”

AgenPress. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto a Donald Trump di revocare “il blocco e le sanzioni” contro il paese latinoamericano.

Delcy Rodriguez ha preso le redini del potere all’inizio di febbraio e da allora ha tentato una inversione di tendenza nelle relazioni tra Caracas e Washington, interrotte nel 2019. “Facciamo cessare il blocco e le sanzioni contro il Venezuela”, ha chiesto Rodriguez, durante un discorso trasmesso in diretta dalla televisione pubblica.

Nel 2019 gli Stati Uniti hanno imposto un embargo sul petrolio venezuelano. Nelle ultime settimane, tuttavia, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha rilasciato licenze che consentono ad alcune multinazionali di operare nel Paese con le maggiori riserve petrolifere al mondo, a determinate condizioni.

Dopo il rovesciamento di Nicolas Maduro, Washington ha chiarito che intendeva dettare le decisioni del Venezuela, governandolo a distanza.

Nel suo discorso sullo “Stato dell’Unione” il presidente Trump ha elogiato i rapporti con il presidente in carica e ha assicurato che il suo Paese ha ricevuto più di 80 milioni di barili di petrolio dal Venezuela.