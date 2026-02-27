type here...

Il Pakistan conferma di aver bombardato la capitale afghana. “Ora è guerra aperta”

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPressIl governo pakistano ha confermato nelle prime ore del mattino che sono stati lanciati attacchi aerei sulla capitale afghana Kabul e su altri centri urbani, in particolare nelle province di Kandahar e Paktia, poche ore dopo che il  governo talebano de facto  aveva annunciato di aver colpito le installazioni militari pakistane al confine tra i due paesi del sud-est asiatico in rappresaglia per i mortali attentati pakistani avvenuti nel fine settimana.

Le postazioni difensive del “regime talebano afghano” a Kabul e nelle province di “Paktia e Kandahar” sono state prese di mira,  ha dichiarato il ministro dell’Informazione pakistano Ataullah Tarar  tramite X.

Il ministro Tarar ha parlato di almeno 133 morti e oltre 200 feriti tra i talebani afghani;  ha anche fornito lo stesso resoconto  tramite  X

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits