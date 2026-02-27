Il Pakistan conferma di aver bombardato la capitale afghana. “Ora è guerra aperta”

AgenPress. Il governo pakistano ha confermato nelle prime ore del mattino che sono stati lanciati attacchi aerei sulla capitale afghana Kabul e su altri centri urbani, in particolare nelle province di Kandahar e Paktia, poche ore dopo che il governo talebano de facto aveva annunciato di aver colpito le installazioni militari pakistane al confine tra i due paesi del sud-est asiatico in rappresaglia per i mortali attentati pakistani avvenuti nel fine settimana.

Le postazioni difensive del “regime talebano afghano” a Kabul e nelle province di “Paktia e Kandahar” sono state prese di mira, ha dichiarato il ministro dell’Informazione pakistano Ataullah Tarar tramite X.