Zelensky: “Non l’abbiamo iniziata, non l’abbiamo provocata e stiamo facendo tutto il possibile per fermare questa guerra”

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in videoconferenza alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. Dopo aver ringraziato l’Europa per il suo sostegno, ha parlato della guerra che, come ha affermato, “non abbiamo scelto, non abbiamo iniziato, non abbiamo provocato e stiamo facendo tutto il possibile per fermarla”.

Ha parlato del prestito di 95 miliardi di euro dell’UE all’Ucraina, che Budapest sta bloccando, affermando che “si tratta di una vera garanzia finanziaria per la nostra sicurezza e la nostra resilienza e dovrebbe essere attuata”. Il presidente ucraino ha fatto riferimento all’importanza di stabilire una data specifica per l’adesione dell’Ucraina all’UE. “È importante per noi avere una data specifica per la nostra adesione all’UE. Se non c’è una data, se non c’è una garanzia, Budapest troverà il modo di bloccare l’Ucraina, dividendola e dividendo l’Europa”, ha sottolineato.

Riferendosi alle sanzioni, nel ventesimo pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia, non adottato ieri dal Consiglio Affari Esteri, ha affermato che l’Europa dovrebbe continuare a esercitare pressioni economiche sulla Russia. “Dovremmo continuare ufficialmente ad applicare l’intera gamma di misure di protezione contro la Russia con sanzioni severe”, “non c’è posto per il petrolio russo, per le petroliere russe, per le banche russe, per eludere le sanzioni russe”, “ci deve essere un divieto assoluto, non possono entrare in Europa”.

Zelensky ha concluso il suo discorso ripetendo più volte la parola “per favore” e, rivolgendosi ai parlamentari del Parlamento europeo, che si sono alzati in piedi e hanno applaudito a lungo, ha detto: “Per favore, difendete lo stile di vita europeo. Per favore, sostenete l’Ucraina. Per favore, sostenete la diplomazia per la pace”.