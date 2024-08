UNICEF su campagna di vaccinazione antipolio a Gaza

AgenPress. L’UNICEF è pronto a iniziare domenica il primo ciclo della campagna di vaccinazione antipolio a Gaza per raggiungere quasi 640.000 bambini. Tutte le parti devono rispettare le pause umanitarie nelle specifiche aree per impedire la diffusione della polio a Gaza e nella regione.

È molto semplice. Se i combattimenti non cessano, i vaccinatori contro la polio non possono raggiungere i bambini. Gaza è stata libera dalla polio per 25 anni fino ad ora. Non rispettare queste pause sarebbe un fallimento imperdonabile per i bambini di Gaza e della regione che hanno già sofferto tanto.

Soprattutto i bambini di Gaza hanno bisogno di un cessate il fuoco, di protezione da ogni forma di violenza, di accesso all’assistenza sanitaria, all’acqua sicura e ai servizi igienici.

E tutti gli ostaggi devono essere rilasciati senza condizioni e riuniti ai loro cari.