Germania. L’ultradestra verso la vittoria nelle elezioni regionali. Afd in testa in Turingia. Leader, pronti a governare

AgenPress – Secondo l’exit poll della Zdf, Alternative for Deutschland (Afd) in Turingia è nettamente in testa nelle elezioni regionali con il 33,5% dei consensi, 9 punti in più della Cdu. La nuova formazione populista di sinistra Bsw ha ottenuto il 14,5% dei voti, la Linke l’11,5%, mentre la Spd il 6,5% ed i Verdi il 4%. La soglia di sbarramento è al 5%.

E’ la prima volta dalla seconda guerra mondiale che un partito di estrema destra è diventato la forza più importante nel parlamento di un Land tedesco.

Brutto colpo per i partiti del governo del semaforo guidato da Olaf Scholz.



Alice Weidel, co-leader dell’AfD, ha affermato: “È un successo storico per noi. È la prima volta che diventiamo la forza più forte in un’elezione statale. È un requiem per questa coalizione [a Berlino]”.

L’AfD, che ha 11 anni, ha conquistato i suoi primi incarichi di sindaco e di governo distrettuale l’anno scorso, ma non è mai entrato a far parte di un governo statale. I restanti partiti democratici hanno giurato di mantenere un “firewall” di opposizione alla collaborazione con l’AfD, tenendolo fuori dal potere.

I risultati in Sassonia e Turingia si sono rivelati disastrosi per i tre partiti al governo federale di centro-sinistra del cancelliere Olaf Scholz, che hanno ottenuto percentuali di voto a una sola cifra in entrambi i Länder, a un anno dalle prossime elezioni generali in Germania.

“Siamo pronti ad assumere la responsabilità di governo”, ha detto il leader dell’ultradestra in Turingia, Bjoern Hoecke, secondo quanto riporta la Dpa, reagendo alle prime proiezioni che danno Afd in testa nel Land dell’est della Germania con oltre il 33%. Hoecke avrebbe quindi intenzione di invitare gli altri partiti a colloqui per la formazione di un esecutivo regionale, pur sapendo che nessun partito è disposto a coalizzarsi con Alternative fuer Deutschland. “È buona tradizione che il partito più forte inviti gli altri ai colloqui dopo una elezione”.