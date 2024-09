AgenPress – La dipendenza energetica della Mongolia complica l’arresto del presidente russo Vladimir Putin ai sensi di un mandato della Corte penale internazionale (CPI), ha dichiarato un portavoce del governo mongolo.

Putin visita la Mongolia su invito del presidente mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh. Si tratta del suo primo viaggio in un paese membro della CPI che ha ratificato lo Statuto di Roma , che obbliga i firmatari ad arrestare Putin se entra nel loro territorio.

Nel marzo 2023 la CPI ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin per il trasferimento forzato di bambini dalle zone dell’Ucraina occupate dalla Russia.

Sia l’Ucraina che l’Occidente hanno chiesto alla Mongolia di arrestare il presidente russo. Dopo che il paese non è riuscito a farlo, Heorhii Tykhyi, portavoce del Ministero degli Esteri ucraino , ha affermato che la Mongolia avrebbe dovuto affrontare le “conseguenze” per la sua decisione.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato il 30 agosto che la visita di Putin era stata preparata “con cura”, aggiungendo che il governo russo “non aveva preoccupazioni” in merito al viaggio.

“La Mongolia importa il 95% dei suoi prodotti petroliferi e oltre il 20% dell’elettricità dal nostro vicino immediato (Russia), che in precedenza ha subito interruzioni per motivi tecnici. Questa fornitura è fondamentale per garantire la nostra esistenza e quella del nostro popolo”, ha affermato il portavoce mongolo .

Secondo il portavoce, la Mongolia ha sempre mantenuto “una politica di neutralità” nelle sue relazioni diplomatiche.

La Mongolia non ha sostenuto attivamente l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, ma si è anche astenuta dal votare per condannarla alle Nazioni Unite .