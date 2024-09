AgenPress. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia continuerà l’operazione militare in Ucraina finché non avrà raggiunto tutti i suoi obiettivi.

Peskov ha aggiunto che gli Stati Uniti e l’Europa non sembrano interessati ad una soluzione diplomatica della guerra. Il portavoce del Cremlino ha inoltre dichiarato che per il momento la Russia non vede i presupposti per avviare colloqui di pace con l’Ucraina.