Ucraina. AIEA, la torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhia deve essere demolita dopo l’incendio

AgenPress – Una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhia (ZNPP) occupata dai russi dovrà essere demolita dopo che un incendio avvenuto il 12 agosto ha reso la struttura inutilizzabile, ha affermato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, durante una visita all’impianto.

Un incendio nelle torri di raffreddamento dell’impianto, verificatosi il 12 agosto, ha causato “danni significativi”, sebbene non abbia rappresentato una minaccia per la sicurezza nucleare.

Sia l’Ucraina che la Russia si sono scambiate accuse su quale delle due parti abbia appiccato l’incendio all’impianto di raffreddamento, ma l’AIEA ha affermato di non essere stata in grado di stabilirne la causa.

Il 4 settembre Grossi ha effettuato la sua quinta visita alla ZNPP dall’inizio dell’invasione su vasta scala, ispezionando varie sezioni dell’impianto, tra cui una stazione di pompaggio e un deposito di combustibile nucleare.

“Fino a oggi non eravamo riusciti ad arrivare fin qui, in alto sulla torre, per poter valutare molto meglio i danni verificatisi”, ha detto Grossi in un video girato nella centrale elettrica.

“Questa grande struttura non sarà utilizzabile in futuro, quindi probabilmente prima o poi verrà demolita”, ha aggiunto, riferendosi alla torre di raffreddamento.

Grossi non ha fornito una tempistica circa la data prevista per lo smantellamento della torre.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia , la più grande centrale nucleare d’Europa, è sotto occupazione russa da marzo 2022. La sua posizione vicino alla linea del fronte ha portato a maggiori rischi per la sicurezza nucleare durante la guerra su vasta scala della Russia.

Tutti e sei i reattori della ZNPP hanno raggiunto lo stato di spegnimento a freddo , un processo che crea un ulteriore cuscinetto di sicurezza, consentendo più tempo prima che il raffreddamento del combustibile nucleare possa essere compromesso in caso di incidente nucleare.

Prima della sua visita alla ZNPP, Grossi ha visitato la centrale nucleare di Kursk in seguito alle accuse del presidente russo Vladimir Putin e di altri funzionari secondo cui l’Ucraina ha tentato, o intende tentare, di attaccare l’impianto nel contesto dell’incursione ucraina in corso nella zona.

L’Ucraina ha respinto le accuse di Putin secondo cui Kiev avrebbe tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk.