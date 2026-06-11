“Incidente con materiali pericolosi”. Le squadre di emergenza sono intervenute al Pentagono

AgenPress. Le squadre di emergenza della Virginia sono intervenute al Pentagono per quello che le autorità hanno definito un “incidente con materiali pericolosi”.

Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato che “sofisticati sistemi” hanno “rilevato un problema di qualità dell’aria che richiede misure precauzionali in attesa di determinarne la gravità”.

“Il Dipartimento sta attuando i protocolli di protezione standard, incluso un ordine di confinamento sul posto per l’area interessata”, ha aggiunto Parnell, riferendosi al Dipartimento della Difesa. “Le squadre di intervento sono sul posto e pronte a fornire supporto agli occupanti dell’edificio.”