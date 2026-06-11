Trump afferma che gli Stati Uniti colpiranno l’Iran “molto duramente stanotte”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero colpito l’Iran “molto duramente stasera” e che a un certo punto volevano prendere l’isola di Kharg, importante centro infrastrutturale petrolifero iraniano, dopo che gli attacchi da entrambe le parti nel Golfo hanno minato un fragile cessate il fuoco.

Fonti iraniane e funzionari occidentali hanno affermato che i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran su un accordo di pace preliminare si sono intensificati . Tuttavia, l’aggravarsi delle ostilità questa settimana ha compromesso le prospettive di una rapida fine di oltre tre mesi di guerra .

“Ad un certo punto, in un futuro non troppo lontano, prenderemo il controllo dell’isola di Kharg e di altri punti strategici per le infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela”, ha affermato, riferendosi al principale centro petrolifero iraniano. L’Iran esporta la maggior parte del suo petrolio attraverso l’isola di Kharg, con volumi che solitamente ammontano a 2 milioni di barili al giorno, pari a circa il 2% dell’offerta globale, e che sono destinati principalmente alla Cina.

In risposta alle minacce di Trump, il capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, ha dichiarato ai media statali che il presidente degli Stati Uniti avrebbe ricevuto una risposta più forte e più dura se avesse compiuto una qualsiasi mossa “imprudente”.