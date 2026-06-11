Trump annulla gli attacchi contro l’Iran e afferma di un probabile accordo di pace

AgenPress. Trump ha dichiarato di aver “annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l’Iran previsti per questa sera”.

In un post su Truth Social, ha affermato che la decisione è stata presa “sulla base del fatto che le discussioni con la Repubblica islamica dell’Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate”.

Trump ha dichiarato che “le discussioni e i punti finali sono stati approvati, sia a livello concettuale che nei minimi dettagli, da tutte le parti coinvolte”, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrein, Kuwait, Giordania, Egitto e altri.

“Il blocco navale rimarrà pienamente in vigore fino al completamento di questa transazione: data e luogo della firma saranno annunciati a breve”, ha dichiarato.

L’Iran non ha confermato il raggiungimento di un accordo. L’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim ha avvertito: “Fino a quando un eventuale accordo non verrà annunciato ufficialmente dall’Iran, qualsiasi dichiarazione di Trump in merito dovrebbe essere considerata nel contesto delle sue precedenti affermazioni”.

L’apparente allentamento delle tensioni segue un secondo giorno di attacchi tra i due Paesi, dopo l’abbattimento di un elicottero militare statunitense e la dichiarata frustrazione di Trump riguardo ai colloqui di pace. In precedenza, Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero a un certo punto conquistato l’isola di Kharg e assunto il “controllo totale” dell’industria petrolifera e del gas iraniano.