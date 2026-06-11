Delitto di Garlasco. Marco Poggi: “I video intimi di Chiara? Né io né i miei amici li abbiamo mai visti”

AgenPress. In un video esclusivo dell’interrogatorio, il fratello di Chiara Poggi, assassinata il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, afferma con decisione di non aver mai visto filmati intimi della sorella e che nemmeno i suoi amici ne erano a conoscenza.

Sentito come testimone lo scorso maggio nell’ambito delle nuove indagini coordinate dalla Procura pavese, Marco Poggi è stato chiamato a chiarire alcuni aspetti legati ai rapporti con Andrea Sempio, amico d’infanzia e oggi indagato per l’omicidio. Al centro delle domande degli inquirenti vi sono anche alcune dichiarazioni attribuite a Sempio riguardanti una pen drive e presunti video privati di Chiara Poggi e dell’allora fidanzato Alberto Stasi.

La risposta di Marco Poggi è netta: né lui né il suo gruppo di amici avrebbero mai visto quelle immagini. Una ricostruzione che contrasta con alcune intercettazioni e con gli elementi investigativi raccolti negli ultimi mesi dagli inquirenti. Secondo quanto emerso, Marco Poggi avrebbe inoltre espresso forti dubbi sulla possibilità che Andrea Sempio possa aver sottratto una chiavetta contenente materiale privato della sorella, definendo questa eventualità del tutto inverosimile.

Nel corso dell’audizione, il fratello della vittima ha ribadito anche la propria convinzione sulla responsabilità di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Una posizione che mantiene da anni e che continua a sostenere nonostante la riapertura delle indagini e i nuovi accertamenti condotti dagli investigatori.

Le dichiarazioni di Marco Poggi rappresentano un nuovo tassello di un’inchiesta che, a quasi diciannove anni dal delitto, continua a far emergere elementi, testimonianze e ipotesi investigative destinate ad alimentare il dibattito su uno dei casi di cronaca nera più discussi della storia italiana.