Renzi: “Italia Viva sta dalla parte del popolo venezuelano e pensa che in esilio dovrebbe andare Maduro, non chi ha vinto le elezioni”

AgenPress. L’uomo che ha regolarmente vinto le elezioni presidenziali in Venezuela, Edmundo González Urrutia, è stato costretto all’esilio ed ha lasciato il suo Paese per colpa del dittatore Maduro. Italia Viva sta dalla parte del popolo venezuelano e pensa che in esilio dovrebbe andare Maduro, non chi ha vinto le elezioni.

Mi colpiscono i troppi silenzi sul dramma del Venezuela, un Paese a noi legato da rapporti strettissimi e soprattutto un Paese bellissimo distrutto dall’ideologia e dalla violenza politica.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader di Italia Viva Matteo Renzi.