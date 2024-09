Usa. La Cina fornisce materiali bellici alla Russia e in cambio riceve sottomarini, missili e altre tecnologie sensibili

AgenPress – La Cina sta fornendo alla Russia materiali che potenziano direttamente la macchina bellica russa e in cambio riceve supporto tecnologico militare dalla Russia. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ​​10 settembre il vicesegretario di Stato americano Kurt Campbell.

La Cina si è posizionata come neutrale nella guerra in corso, ma ha rafforzato i legami economici con la Russia ed è diventata la principale fonte di beni a duplice uso per Mosca , alimentando l’industria della difesa russa.

La Cina sta compiendo “uno sforzo molto consistente” per aiutare a “sostenere, costruire e diversificare vari elementi della macchina bellica russa”, ha affermato Campbell.

“Questi sono pezzi componenti di uno sforzo molto sostanziale da parte della Cina per aiutare a sostenere, costruire e diversificare vari elementi della macchina da guerra russa”, ha aggiunto. “Stiamo assistendo a sforzi ai massimi livelli di entrambi i governi per cercare sia di nascondere che di proteggere certi elementi di questa preoccupante collaborazione… La maggior parte di queste attività sono state condotte in clandestinità”.

La Cina ha rilasciato più volte dichiarazioni in cui nega di fornire alla Russia armi da utilizzare in Ucraina, insistendo sul fatto che non fornisce armi a nessuna delle due parti e che ha una “posizione imparziale” sulla guerra.

Gli ultimi materiali che la Cina ha fornito alla Russia “non sono capacità a duplice uso “, ha detto Campbell. “Questi vengono fondamentalmente applicati direttamente alla macchina da guerra russa”.

In cambio dell’aiuto di Pechino, la Russia ha iniziato a dare alla Cina sottomarini, missili e altre tecnologie sensibili. Storicamente, Mosca è stata cauta nel dare a Pechino la sua tecnologia militare più recente.

“Le capacità che la Russia sta fornendo sono di supporto in aree in cui in precedenza era stata francamente riluttante a impegnarsi direttamente con la Cina”, ha detto Campbell. “Siamo preoccupati per un numero specifico di arene militari in cui sembra esserci una certa determinazione a fornire alla Cina un maggiore supporto.

“Ciò ha a che fare con le operazioni sottomarine, le attività di progettazione aeronautica, tra cui la tecnologia stealth; ciò implica anche capacità in termini di capacità missilistiche”, ha affermato.

Gli Stati Uniti sono inoltre preoccupati per una “serie di ambiti militari” in cui la Russia sembra fornire alla Cina un maggiore supporto, come le operazioni sottomarine, la progettazione aeronautica e le capacità missilistiche, ha affermato Campbell.

Una crescente collaborazione tra Cina e Russia in termini di rafforzamento delle tecnologie militari potrebbe rappresentare un pericolo per India , Australia, Giappone e Corea del Sud, nonché per gli Stati Uniti, ha affermato Campbell.

Anche il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha puntato il dito contro la Cina durante una conferenza stampa con il suo omologo britannico David Lammy il 10 settembre, in seguito alla notizia che la Russia aveva ricevuto carichi di missili balistici iraniani .

“Chiunque fornisca assistenza alla Russia, che si tratti di assistenza diretta come l’Iran o la Corea del Nord, o di assistenza alla loro base industriale di difesa, come la Cina, sta perpetuando la guerra”.

Il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato a luglio che i membri dell’alleanza concordano sul fatto che la Cina è un ” facilitatore decisivo ” dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Pechino ha definito la dichiarazione ” provocatoria ” e ha affermato di non aver mai fornito armi letali.

Secondo Campbell, le nuove tecnologie che Pechino sta ricevendo rappresenteranno un pericolo non solo per gli Stati Uniti, ma anche per India, Australia, Giappone e Corea del Sud “se la Cina fosse in grado di ottenere un maggiore impegno dalla Russia nel perfezionamento di determinate capacità militari”.

La nuova rivelazione di Campbell è arrivata due settimane dopo che il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha intrapreso il suo primo viaggio a Pechino e ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e altri alti funzionari.

Le autorità statunitensi hanno aumentato la pressione sull’Europa affinché risponda in modo più deciso al sostegno di Pechino a Mosca nella guerra russa contro l’Ucraina.

“Abbiamo chiarito la nostra osservazione delle attività finanziarie e il nostro sostegno ad alcuni di questi sforzi”, ha detto Campbell. “Pensiamo che l’Europa possa parlare di più delle sue preoccupazioni specifiche e crediamo che semplicemente mettere certe istituzioni finanziarie in una modalità di essere osservate più attentamente, e renderlo chiaro, avrà conseguenze significative”.