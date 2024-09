AgenPress – Un film sui soldati russi che prendono parte alla guerra contro l’Ucraina è stato recentemente presentato al Festival del Cinema di Venezia. Il film ritrae persone comuni che si preoccupano delle loro famiglie, scherzano e hanno dubbi, paure e sogni. Alcuni combattono per vendicare un compagno caduto, altri solo per fare soldi, mentre altri ancora non hanno idea di cosa stiano rischiando la vita. Spoiler: non vediamo un esercito russo che uccide, violenta, deruba o rapisce persone.

La regista del film, Anastasia Trofimova, afferma apertamente che i media occidentali sono saturi di resoconti sui crimini di guerra russi e che voleva mostrare “le vere storie umane di cui sono fatti”. L’ambizioso obiettivo del film è quello di aiutare la Russia e l’Occidente a “vedersi”.

Ma se così fosse, il film dovrebbe anche chiedersi perché la Russia è costantemente in guerra da decenni: in Cecenia, Georgia, Siria, Mali, Libia e Ucraina. Perché l’esercito russo segue “lo stesso manuale sui crimini di guerra”, come afferma opportunamente l’organizzazione russa per i diritti umani Memorial, in ognuno di questi conflitti?

Il film riecheggia la propaganda russa , ma è privo di qualsiasi riflessione critica. Un personaggio afferma deliberatamente che gli ucraini sono nazisti, un’idea che abbiamo sentito innumerevoli volte prima, ampiamente diffusa dai media russi, incluso il canale statale Russia Today (RT), per il quale Trofimova ha precedentemente diretto una serie di documentari.

La “denazificazione”, come dichiarato da Putin, era il presunto obiettivo della cosiddetta “operazione militare speciale” della Russia. In realtà, è solo un espediente retorico per giustificare la sottomissione o l’annientamento degli ucraini che resistono al “mondo russo”.

Anche prima dell’invasione su vasta scala del 2022, la potente macchina della propaganda russa era al lavoro per dipingere l’Ucraina come una roccaforte del fascismo moderno, un’affermazione infondata e senza alcun fondamento nella realtà. Queste narrazioni sono diffuse non solo in Russia, ma anche nei territori ucraini sotto il controllo russo, comprese parti degli oblast di Donetsk e Luhansk, che sono stati occupati per più di un decennio.

Entro febbraio 2022, i media statali russi avevano saldamente consolidato la falsa narrazione: l’Ucraina, la sua leadership e tutti gli ucraini che si identificano con la nazione ucraina erano stati bollati come “nazisti”, “vermi” e “satanisti”. Gli ucraini sono descritti come russofobi privi di morale, presumibilmente colpevoli di genocidio contro i russi e i russofoni in Ucraina.

Queste storie disumanizzanti sono meticolosamente elaborate dall’amministrazione presidenziale russa e diffuse attraverso i media affiliati allo Stato, le bot farm e importanti propagandisti come Margarita Simonyan, Vladimir Solovyov e Olga Skabeeva.

Questa retorica rispecchia il modello dell’incitamento all’odio utilizzato dai propagandisti nazisti durante l’Olocausto ed è stata perfezionata in genocidi più recenti, come quelli in Ruanda, nell’ex Jugoslavia e in Myanmar.

Proprio come i conduttori radiofonici di Radio Télévision Libre des Mille Collines paragonavano i Tutsi agli scarafaggi durante il genocidio ruandese, il russo Solovyov, che ha ore di trasmissione quotidiana sulla televisione di stato e sul suo canale YouTube, ha paragonato le azioni militari della Russia in Ucraina alla sverminazione di un gatto. In questa grottesca analogia, l’Ucraina è il gatto, gli ucraini sono i vermi e la Russia è il medico che somministra la “cura”.

Questa incessante campagna di incitamento all’odio ha fatto molto di più che distorcere la verità: ha disumanizzato gli ucraini agli occhi di milioni di russi, compresi i soldati che stanno letteralmente dando la caccia ai “nazisti” nei territori ucraini occupati.

Questa disumanizzazione ha normalizzato e giustificato la violenza brutale, dalle atrocità commesse contro i civili a Bucha, Kherson e Izium alla creazione di “campi di filtraggio” attorno a Mariupol.

Questi campi trattengono e interrogano gli ucraini per qualsiasi segno di lealtà verso la loro patria. Coloro che non superano il processo di “filtrazione” vengono imprigionati, trasferiti forzatamente in Russia o peggio. Le forze russe hanno anche preso di mira scuole, ospedali e infrastrutture energetiche, commettendo crimini che sarebbero impensabili senza la propaganda che ritrae gli ucraini come meno che umani.

L’incitamento all’odio satura ora non solo i media russi, ma anche l’ethos stesso della sua macchina da guerra. La disumanizzazione sistemica degli ucraini ha creato una cultura di impunità, in cui i soldati russi si sentono giustificati nel commettere crimini di guerra, dalla violenza sessuale e dalla tortura legate al conflitto ai bombardamenti indiscriminati di obiettivi civili, come il recente attacco a un ospedale oncologico pediatrico a Kiev – Ohmatdyt.

In risposta, una coalizione di ONG, tra cui la Federazione Internazionale per i Diritti Umani e il Centro per le Libertà Civili, ha presentato una comunicazione formale al procuratore della Corte Penale Internazionale (CPI). Chiede un’indagine su sei importanti propagandisti russi, tra cui Solovyov, Simonyan, Sergei Mardan e l’ex Presidente russo Dmitry Medvedev.

La comunicazione sottolinea il ruolo della retorica aggressiva e disumanizzante nell’incitamento alla violenza e ai crimini contro l’umanità. Esorta la comunità internazionale ad assumere una posizione più ferma contro l’incitamento all’odio, soprattutto quando incita alla violenza come parte di una più ampia campagna di discriminazione sistematica.

Questa richiesta di responsabilità evidenzia una lacuna nel diritto internazionale: l’incitamento all’odio, nonostante il suo ruolo nell’incitamento alla violenza e nella disumanizzazione delle vittime, non è esplicitamente contemplato dall’articolo 7 dello Statuto di Roma, che definisce i crimini contro l’umanità.

Questa omissione lampante, in particolare dato che la maggior parte degli stati, tra cui Ucraina e Russia, ha criminalizzato l’incitamento all’odio a livello nazionale, deve essere affrontata a livello internazionale. L’incitamento all’odio, in particolare quando incita alla violenza sistematica o disumanizza un gruppo, dovrebbe essere esplicitamente riconosciuto come un crimine contro l’umanità. Il quadro giuridico internazionale deve evolversi per includere meccanismi per perseguire coloro che incitano alla violenza attraverso una retorica aggressiva.

L’incapacità di regolamentare la propaganda e l’incitamento all’odio ha creato un ambiente in cui le atrocità di massa possono prosperare senza controllo, specialmente con l’ascesa di piattaforme mediatiche come Telegram e X, che operano a capriccio dei loro proprietari. Non è più sufficiente liquidare tali discorsi come mera disinformazione o affidarsi a tattiche di nome e vergogna. La comunità internazionale deve lavorare attivamente per frenare la diffusione dell’incitamento all’odio, specialmente oltre i confini, dove ha il potenziale di alimentare la violenza.

Ciò potrebbe essere ottenuto attraverso una regolamentazione più severa e una repressione dell’incitamento all’odio a livello nazionale e internazionale. La risposta globale alla macchina della propaganda russa deve andare oltre la condanna della disinformazione: deve smantellare le strutture legali e istituzionali che consentono a una retorica così pericolosa di prosperare.

Le parole contano. Questa verità viene messa a fuoco in modo netto in “Peaceful People”, un film di Oksana Karpovych che non è stato proiettato al Festival del Cinema di Venezia. Basato su conversazioni intercettate tra soldati russi e le loro famiglie, il film ritrae anche i russi che combattono in guerra come persone normali che chiamano a casa per discutere delle loro preoccupazioni. Tuttavia, attraverso la “nebbia della guerra”, il film rivela una realtà completamente diversa.

Fonte, kyivindependent