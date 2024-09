Joe Biden sta pianificando di allentare le restrizioni all’Ucraina su armi a lungo raggio per difendersi dai missili russi

Il Consiglio per la sicurezza nazionale ha rifiutato di commentare.

In un’intervista rilasciata a PBS Newshour a giugno, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero essere disposti ad ampliare l’area in cui l’Ucraina può utilizzare armi statunitensi in Russia.

“Non è una questione di geografia. È una questione di buon senso”, ha detto. “Se la Russia sta attaccando o sta per attaccare dal suo territorio in Ucraina, ha senso solo permettere all’Ucraina di reagire”.

Alla domanda se l’amministrazione avrebbe revocato le restrizioni sulle armi a lungo raggio, Biden ha risposto martedì ai giornalisti: “Stiamo lavorando su questa soluzione”.

Per mesi, alti funzionari degli Stati Uniti hanno resistito alle richieste di Kiev e di altri paesi europei di revocare tutte le restrizioni all’uso di armi americane donate all’interno della Russia. A maggio, l’amministrazione Biden ha deciso di consentire all’Ucraina di utilizzare determinate armi per colpire all’interno della Russia, ma ha impedito a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio. Il ragionamento di Washington per mantenere in vigore le restrizioni rimanenti ha oscillato tra il non voler aumentare le tensioni con Mosca e il sostenere che la Russia aveva spostato troppi dei suoi obiettivi di alto valore fuori dalla portata perché l’Ucraina potesse colpirli, anche se fosse stato concesso il permesso.

I funzionari degli Stati Uniti hanno anche sottolineato che, poiché l’esercito non acquista più Army Tactical Missile Systems, l’inventario è limitato e si sta avvicinando a quanto gli Stati Uniti si preoccuperebbero per la propria scorta. Il produttore del missile, Lockheed Martin, ne produce ancora diverse centinaia all’anno, ma sono destinati alla vendita agli alleati all’estero. Il sostituto dell’arma, il Precision Strike Missile, sta solo iniziando a essere schierato e non in numero tale da sostituire completamente i missili attualmente in uso.

Il Segretario di Stato Antony Blinken e il suo omologo britannico David Lammy si sono recati mercoledì a Kiev per incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e discutere della questione delle armi, nonché dell’incursione dell’Ucraina in Russia e dei recenti progressi russi in Ucraina.