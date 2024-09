Ucraina. Blinken e Lammy in visita a Kiev. Centinaia di missili, veicoli e munizioni fra i nuovi aiuti Gb

AgenPress – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il Ministro degli Esteri britannico David Lammy sono arrivati ​​in Ucraina l’11 settembre per incontrare il Presidente Volodymyr Zelensky e altri alti funzionari ucraini.

I responsabili diplomatici dei principali sostenitori esteri dell’Ucraina discuteranno “del continuo sostegno alla difesa dell’Ucraina contro l’aggressione della Russia e di come garantire che l’Ucraina possa prosperare militarmente, economicamente e democraticamente nel lungo termine”, si legge nel comunicato stampa del Dipartimento di Stato americano .

Il loro arrivo avviene in un momento in cui crescono le richieste all’amministrazione Biden di revocare le restrizioni sugli attacchi a lungo raggio nelle profondità della Russia, per consentire all’Ucraina di rispondere meglio agli attacchi russi.

I due funzionari stranieri erano accompagnati dall’ambasciatore ucraino nel Regno Unito ed ex comandante in capo delle forze armate, Valerii Zaluzhnyi .

Quando gli è stato chiesto se il presidente degli Stati Uniti Joe Biden stia considerando di abrogare le restrizioni , Blinken ha detto: “Non escludiamo mai. Ma quando decidiamo, vogliamo assicurarci che venga fatto in modo tale da poter far progredire ciò che gli ucraini stanno cercando di ottenere”.

L’Ucraina ha ricevuto spedizioni di missili a lungo raggio ATACMS e Storm Shadow dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, ma i due Paesi non ne hanno autorizzato l’uso all’interno del territorio russo.

Nell’annunciare la visita il 10 settembre, gli Stati Uniti e altri partner occidentali hanno confermato precedenti segnalazioni secondo cui l’Iran avrebbe fornito missili balistici alla Russia, diventando il secondo Paese a farlo dopo la Corea del Nord.

L’Occidente ha definito questo passo “un’escalation del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina” e ha minacciato ulteriori sanzioni contro Teheran.

Blinken e Lammy arrivano mentre Kiev ospita il quarto vertice della Piattaforma di Crimea, un formato di consultazione e coordinamento internazionale volto a garantire la liberazione della penisola dall’occupazione russa.

Questa è stata la prima visita di Lammy in Ucraina da quando ha assunto l’incarico il 5 luglio, in seguito alla vittoria del Partito Laburista nelle elezioni del Regno Unito.

Ci sono altre “centinaia di missili” nel nuovo pacchetto di aiuti britannici all’Ucraina annunciati alcune ore fa dal governo di Londra, ha detto Lammy, non senza ribadire il sostegno “incrollabile” di Londra all’Ucraina, nella guerra con la Russia, per “tutto il tempo che sarà necessario”.

“Posso annunciare qui che forniremo anche centinaia di missili di difesa antiaerea aggiuntivi, oltre a decine di migliaia di munizioni d’artiglieria e ad altri veicoli blindati entro la fine di quest’anno”, ha dichiarato Lammy, parlando ai giornalisti da Kiev con al fianco Antony Blinken e il neoministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha.

Visto che Mosca coopera “con i suoi partner, come abbiamo visto dal trasferimento di missili balistici iraniani alla Russia, è importante che noi (occidentali) facciamo di più per sostenere l’Ucraina nei suoi sforzi verso la vittoria”, ha detto il ministro del governo Starmer.