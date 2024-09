Attentato a Trump. Ryan Routh non ha mai prestato servizio nella Legione Internazionale ucraina. Aveva idee deliranti

AgenPress – Ryan Routh aveva più volte chiesto di rafforzare le difese di Taiwan contro la Cina e sperava di creare una legione straniera simile a quella presente in Ucraina . L’uomo, arrestato in relazione a un apparente tentativo di assassinio dell’ex presidente Donald Trump domenica, è elencato come “Coordinatore del Centro di volontariato internazionale” su un sito web denominato Taiwan Foreign Legion. Il gruppo afferma di “reclutare ex militari e civili da tutto il mondo” disposti a difendere Taiwan in caso di guerra con la Cina.

“Il cittadino americano Ryan Routh non ha mai prestato servizio nella Legione Internazionale della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina, non ha alcuna relazione con l’unità. Le voci diffuse in alcuni media non sono vere”, si legge nella dichiarazione ufficiale della Legione pubblicata su X. A sua volta, un portavoce della Legione ha confermato che Ryan Wesley Routh ha effettivamente contattato l’unità online, ma non ha mai collaborato con essa poiché “il modo migliore per descrivere i suoi messaggi è: idee deliranti”. “Possiamo confermare che questa persona ci ha contattato online più volte. Ci stava offrendo un gran numero di reclute da diversi paesi, ma per noi era ovvio che le sue offerte non erano realistiche. Non abbiamo nemmeno risposto, non c’era nulla a cui rispondere. Non ha mai fatto parte della Legione e non ha collaborato con noi in alcun modo”, ha spiegato Oleksandr Shaguri, un ufficiale del Foreigners Coordination Department del Comando delle Forze terrestri ucraine. “Ci stava offrendo un gran numero di reclute da diversi paesi, ma per noi era ovvio che le sue offerte non erano realistiche. Non abbiamo nemmeno risposto, non c’era nulla a cui rispondere. Non ha mai fatto parte della Legione e non ha collaborato con noi in alcun modo.”

Routh ha anche espresso il suo sostegno all’Ucraina sui social media. In decine di post su X nel 2022, ha affermato di essere disposto a morire nella lotta e che “dobbiamo bruciare il Cremlino fino alle fondamenta”.

“SONO DISPOSTO A VOLARE A CRACOVIA E AD ANDARE AL CONFINE CON L’UCRAINA PER FARE VOLONTARIATO, COMBATTERE E MORIRE… Posso essere l’esempio? Dobbiamo vincere”, ha detto Routh in un post su X nel marzo 2022.

Routh ha poi utilizzato Facebook per incoraggiare gli stranieri a combattere in guerra. Ha cercato di arruolare coscritti afghani in una raffica di post, a partire da ottobre 2023, presentandosi come un collegamento non ufficiale per il governo ucraino.

“Soldati afghani: l’Ucraina è in qualche modo interessata a 3000 soldati, quindi ho bisogno che ogni soldato che ha un passaporto mi mandi una copia del suo passaporto da inviare in Ucraina”, ha scritto in uno di questi post, che è stato pubblicato in inglese e pashtu.

L’FBI ha dichiarato domenica di stare “indagando su quello che ha definito un apparente tentativo di assassinio” di Donald Trump presso il Trump International Golf Club di West Palm Beach, in Florida.